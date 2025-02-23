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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам прокатился по линии метро Бентхань – Шуойтиен

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам 22 февраля в рамках своей рабочей поездки в город Хошимин прокатился по линии метро Бентхань – Шуойтиен (линия метро №1).
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам едет по линии метро Бентхань – Шуойтиен (линия метро №1) 22 февраля. Фото: ВИA  
Генерального секретаря ЦК КПВ сопровождали член Политбюро, секретарь парткома г. Хошимина Нгуен Ван Нэн, секретарь ЦК КПВ, заведующий канцелярией ЦК КПВ Ле Хоай Чунг, член ЦК КПВ, вице-премьер, министр иностранных дел Буй Тхань Шон.

Во время своего путешествия от станции Бентхань до станции Танканглам общался с пассажирами, которые с энтузиазмом делились своим опытом использования современной системы общественного транспорта. По словам пассажиров, она помогает сократить время в пути, удовлетворить их потребности в поездках и улучшить качество жизни.

19,7-километровая линия метро, соединяющая центр города с его восточными воротами, включает 14 станций, три подземных и 11 надземных, а также депо. Общий объем инвестиций в проект, утвержденный в 2007 году, составил более 43,7 триллиона донгов (1,71 миллиарда долларов США). Строительство линии началось в 2012 году.

С момента официального запуска 22 декабря 2024 года линия обслужила более 4,6 миллиона пассажиров. Тарифы на разовые поездки варьируются от 7 000 до 20 000 донгов в зависимости от расстояния, а месячные проездные билеты стоят 300 000 донгов, причем студенты имеют право на 50-процентную скидку. Бесплатные поездки предлагаются детям до шести лет, людям, имеющим заслуги перед революцией, пожилым людям старше 60 лет и людям с ограниченными возможностями.

Помимо облегчения транспортной нагрузки в центре города, линия катализирует расширение города на восток, способствуя устойчивому социально-экономическому развитию города Хошимин. Муниципальный народный комитет рассматривает систему не только как современное решение для городского транспорта, но и как символ стремления города к росту, интеграции и устойчивому развитию.

ИЖВ/ВИА

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