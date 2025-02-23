НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам прокатился по линии метро Бентхань – Шуойтиен
Во время своего путешествия от станции Бентхань до станции Танканглам общался с пассажирами, которые с энтузиазмом делились своим опытом использования современной системы общественного транспорта. По словам пассажиров, она помогает сократить время в пути, удовлетворить их потребности в поездках и улучшить качество жизни.
19,7-километровая линия метро, соединяющая центр города с его восточными воротами, включает 14 станций, три подземных и 11 надземных, а также депо. Общий объем инвестиций в проект, утвержденный в 2007 году, составил более 43,7 триллиона донгов (1,71 миллиарда долларов США). Строительство линии началось в 2012 году.
С момента официального запуска 22 декабря 2024 года линия обслужила более 4,6 миллиона пассажиров. Тарифы на разовые поездки варьируются от 7 000 до 20 000 донгов в зависимости от расстояния, а месячные проездные билеты стоят 300 000 донгов, причем студенты имеют право на 50-процентную скидку. Бесплатные поездки предлагаются детям до шести лет, людям, имеющим заслуги перед революцией, пожилым людям старше 60 лет и людям с ограниченными возможностями.
Помимо облегчения транспортной нагрузки в центре города, линия катализирует расширение города на восток, способствуя устойчивому социально-экономическому развитию города Хошимин. Муниципальный народный комитет рассматривает систему не только как современное решение для городского транспорта, но и как символ стремления города к росту, интеграции и устойчивому развитию.