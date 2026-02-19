Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провел телефонные переговоры с сенаторами США

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выразил благодарность и высоко оценил усилия сенатора Стива Дэйнса по содействию принятию Сенатом США Резолюции «В ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Вьетнамом», что свидетельствует о двухпартийной поддержке США, а также о личном внимании сенатора к Вьетнаму и вьетнамско-американским отношениям.

Вновь отметив позитивную динамику в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнам–США в последнее время, в том числе важный вклад Конгресса США, генеральный секретарь ЦК КПВ предложил обеим сторонам и далее развивать и укреплять фундамент отношений, формировавшийся более 30 лет, включая обмен делегациями и межпарламентское взаимодействие.

Генеральный секретарь также предложил двум сторонам поддерживать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество в стабильном и устойчивом русле, а Конгрессу США продолжать уделять внимание выделению ресурсов на поддержку Вьетнама в преодолении последствий войны, прежде всего проекту по очистке от диоксина на авиабазе Бьенхоа, разминированию, помощи людям с инвалидностью и жертвам войны, а также активизации поддержки в поиске, сборе останков и идентификации вьетнамских военнослужащих, пропавших без вести в годы войны. Генеральный секретарь подтвердил, что Вьетнам привержен продолжению полного и ответственного сотрудничества с США в поиске американских военнослужащих, пропавших без вести во время войны.

Поздравив генерального секретаря ЦК КПВ То Лама с переизбранием на пост Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама и вновь напомнив о теплых впечатлениях от визита во Вьетнам в марте 2025 года, сенатор Стив Дэйнс выразил восхищение социально-экономическими достижениями Вьетнама; отметил, что рад видеть США вторым крупнейшим торговым партнером Вьетнама; подтвердил, что Вьетнам является важным экономическим партнером США в регионе, и выразил надежду на скорейшее завершение двустороннего «взаимного» торгового соглашения.

Подчеркнув решительную поддержку отношений между двумя странами со стороны многих поколений законодателей обеих партий в Конгрессе США, сенатор Стив Дэйнс выразил желание, чтобы Вьетнам становился сильной, независимой, самодостаточной и процветающей страной. Сенатор Стив Дэйнс также согласился с важностью поддержания регулярных контактов и обмена делегациями на различных уровнях, прежде всего на высоком. Разделив позицию генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, он добавил, что лично будет уделять приоритетное внимание дальнейшему продвижению сотрудничества по преодолению последствий войны, а также взаимодействию в других сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес региональным и международным вопросам. Сенатор Стив Дэйнс высоко оценил участие Вьетнама в Совете мира, отметив, что это демонстрирует активную, инициативную и ответственную роль Вьетнама как члена международного сообщества в решении общих региональных и международных проблем.

В ходе телефонного разговора с сенатором Биллом Хагерти генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам сообщил, что XIV всевьетнамский съезд КПВ прошел успешно и стал важной вехой, открывающей новый этап развития Вьетнама. Он подчеркнул, что Вьетнам последовательно проводит внешнеполитический курс на независимость, самостоятельность и самодостаточность, мир, сотрудничество и развитие, а также на многовекторность и диверсификацию внешних связей. Вьетнам выразил желание совместно с США и далее эффективно и содержательно развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Поблагодарив сенатора Билла Хагерти за теплые чувства и внимание к Вьетнаму, генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам высоко оценил поддержку Конгрессом США усилий по укреплению и развитию рамок всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение тем, что политическое доверие между двумя странами продолжает укрепляться, а экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество неуклонно расширяется. Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам особо высоко оценил взаимодействие в сфере преодоления последствий войны, назвав его яркой точкой в двусторонних отношениях. Он предложил обеим сторонам продолжать наращивать динамику сотрудничества, активизировать обмен делегациями на различных уровнях, включая парламентский канал; поддерживать и продвигать экономическое, торговое и инвестиционное взаимодействие в стабильном и устойчивом направлении; а также выразил надежду, что Конгресс США и далее будет уделять внимание и выделять ресурсы на поддержку Вьетнама в таких направлениях, как преодоление последствий войны, разминирование, очистка от диоксина, помощь жертвам войны. Одновременно он подтвердил готовность Вьетнама продолжать полное и ответственное сотрудничество с США в поиске американских военнослужащих, пропавших без вести.