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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провел телефонные переговоры с президентом АНК, президентом ЮАР
Он с уважением поблагодарил То Лама за дискуссию и дал оценку историческим телефонным переговорам, которые «соединили два океана и преодолели географическое расстояние», укрепив солидарность между двумя партиями и открыв возможности для сотрудничества между двумя странами.
В эмоциональной и гордой атмосфере 50-летия освобождения Юга и воссоединения страны Вьетнама президент АНК поздравил партию, государство и народ Вьетнама с этим важным событием, выразив свое восхищение и признательность за великие достижения, которых Вьетнам и его народ добились под руководством КПВ в деле строительства и развития страны.
Сирил Рамапхоса также поздравил Вьетнам с успешным проведением 4-го саммита «Партнерства для зеленого роста и глобальных целей 2030» (P4G), продемонстрировав ведущую роль Вьетнама в продвижении науки и технологий, инноваций, зеленого перехода и устойчивого, инклюзивного роста.
В качестве председателя G20 Сирил Рамапхоса официально пригласил высокопоставленных руководителей Вьетнама принять участие в саммите G20 и пригласил высокопоставленную делегацию КПВ принять участие в конференции политических партий G20, саммите G20 и ряде других конференций, которые пройдут в ЮАР в 2025 году.
То Лам искренне поблагодарил за особую привязанность, которую АНК, государство и народ ЮАР и лично Сирил Рамафоса всегда проявляли к партии, государству и народу Вьетнама, демонстрируя политическое доверие, а также глубокую симпатию и взаимопонимание между двумя народами.
Глава партии Вьетнама поздравил АНК с продолжением продвижения его ведущей роли и созданием правительства национального единства и выразил уверенность, что правительство национального единства и народ ЮАР продолжат одерживать много новых побед, построят единую, мирную, стабильную и развитую Южную Африку, играющую все более важную роль в африканском регионе и во всем мире.
В атмосфере товарищества и братства лидеры двух партий и двух стран проинформировали друг друга о положении каждой партии и каждой страны и подтвердили важность поддержания и развития отношений между двумя правящими партиями для ориентации и продвижения многогранного сотрудничества между Вьетнамом и ЮАР к более интенсивному и широкому развитию на благо своих народов и во имя мира и развития в регионе и во всем мире.
Стороны договорились содействовать реализации многих мероприятий по сотрудничеству для укрепления политического доверия, эффективно продвигать рамки сотрудничества «Партнерство для сотрудничества и развития» между Вьетнамом и ЮАР, включая активный обмен мнениями и скорое подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между двумя партиями, создание правовой базы для реализации мероприятий по сотрудничеству.
Сирил Рамафоса отметил, что Южная Африка высоко ценит опыт КПВ в партийном строительстве и лидерство в социально-экономическом развитии. Он сообщил, что АНК вскоре направит во Вьетнам делегацию высокого уровня для ознакомления с опытом Вьетнама и обмена мерами по более существенному и эффективному развитию двусторонних отношений на благо своих народов и во имя мира, стабильности и процветания в двух регионах.
Стороны договорились развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, в ближайшее время увеличить двусторонний товарооборот в соответствии с потенциалом двух сторон; укреплять сотрудничество в области образования, обороны и безопасности; изучить возможность расширения сотрудничества в других потенциальных областях, таких как энергетика, горнодобывающая промышленность, устойчивое использование ресурсов, развитие инфраструктуры, изменение климата.
Лидеры двух стран также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, подтвердив свою общую приверженность развитию многосторонних отношений, сотрудничества Юг-Юг и разделяя общее видение мира, уважающего международное право.
По этому случаю Сирил Рамапхоса с уважением пригласил То Лама посетить Южную Африку в ближайшее время. Глава партии Вьетнама также с уважением пригласил Сирила Рамапхосу посетить Вьетнам в 2025 году, чтобы обсудить конкретные меры по развитию сотрудничества в будущем. Лидеры двух стран обратились к министерствам иностранных дел двух стран с просьбой организовать визиты в подходящее время.