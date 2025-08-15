НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провел телефонные переговоры с председателем Народной партии Камбоджи
Они обязались продолжать укреплять отношения по партийным и государственным каналам, укреплять политическое доверие, расширять обмен визитами на высоком уровне, а также на министерском, отраслевом и местном уровнях; и продвигать существующие механизмы сотрудничества и другие соглашения высокого уровня. Они договорились продолжать своевременный обмен информацией и консультироваться друг с другом по международным и региональным вопросам, а также по вопросам, связанным с двусторонними отношениями, способствуя тем самым повышению содержательности двусторонних отношений в новый период и служа практическим интересам двух народов.
Генеральный секретарь партии То Лам поздравил Камбоджу с достижениями в социально-экономическом развитии за последние годы под умелым руководством НПК и Королевского правительства Камбоджи, которые способствовали улучшению жизни камбоджийского народа. Он приветствовал позитивный прогресс, достигнутый Камбоджей и Таиландом в решении вопросов, связанных с их границами.
Председатель НПК Хун Сен поблагодарил генерального секретаря ЦК КПВ То Лама за приглашение и объявил, что примет участие в праздновании 80–летия Национальной независимости Вьетнама (2 сентября 1945 – 2025 гг.).
Высоко оценивая глубокое значение этого события, он подчеркнул, что празднование 80-й годовщины демонстрирует силу великой национальной солидарности, героический дух и несгибаемую волю вьетнамского народа во время его войн сопротивления иностранным захватчикам за обретение национальной независимости. Он также выразил восхищение социально-экономическими и дипломатическими достижениями, достигнутыми Вьетнамом под дальновидным руководством КПВ, и выразил уверенность в том, что Вьетнам продолжит неуклонно продвигаться вперед, вступит в новую эру национального развития и достигнет двух поставленных целей столетия.
Что касается международных и региональных проблем, генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что споры должны разрешаться мирными средствами в соответствии с международным правом и нормами. Он также подчеркнул необходимость укрепления центральной роли АСЕАН в обеспечении мира, стабильности, сотрудничества и процветания в регионе и во всем мире.