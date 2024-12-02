Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провел телефонные переговоры с высшим руководителем Лаоса

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам разговаривает по телефону с генеральным секретарем ЦК НРПЛ, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом 1 декабря. Фото: ВИA

Генеральный секретарь ЦК КПВ передал наилучшие пожелания партии, государству и народу Лаоса по случаю 49-го Национального дня страны (2 декабря 1975-2024 гг.) и приветствия высокопоставленным руководителям Лаоса.

То Лам высоко оценил великие, всеобъемлющие и исторически значимые достижения, которых Лаос добился за почти 40 лет обновления, особенно успешное председательство в АСЕАН и проведение 45-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA-45) в 2024 году. Лидер отметил свою уверенность в том, что под руководством НРПЛ лаосский народ добьется еще больших успехов, что приведет Лаос к дальнейшему процветанию и могуществу.

Глава вьетнамской партии также выразил радость по поводу плодотворного развития двусторонних отношений во всех областях: укрепляются политические связи, эффективно развивается сотрудничество в сфере обороны и безопасности, развивается сотрудничество в области экономики, культуры, образования и научно-технического прогресса.



Отношения между Вьетнамом и Лаосом всегда имеют особое значение и остаются приоритетными во внешней политике Вьетнама, заявил То Лам, подчеркнув, что укрепление этих отношений считается стратегической задачей, необходимой для революционного дела, а также для национального строительства и защиты Вьетнама.



Вьетнам всегда поддерживает Лаос в его усилиях по государственному строительству и развитию, в том числе в успешном выполнении резолюции 11-го съезда Национальной партии и подготовке к организации 12-го съезда, подтвердил То Лам.



Со своей стороны, лаосский лидер попросил генерального секретаря ЦК КПВ То Лама передать привет высокопоставленным руководителям КПВ, подчеркнув при этом важность переговоров, которые, по его словам, демонстрируют особую солидарность между двумя партиями, государствами и народами.



Он поблагодарил партию, государство и народ Вьетнама за последовательную поддержку и особую помощь Лаосу, а также рассказал То Ламу о достижениях его страны за последнее время.



Тхонглун Сисулит подчеркнул стратегическую важность отношений между Вьетнамом и Лаосом и их решающую роль в безопасности и развитии каждой страны.



Лаос будет и дальше поддерживать и делать все возможное для сохранения и укрепления этих особых отношений, чтобы они продолжали процветать, пообещал он.



Лидер высоко оценил достижения Вьетнама в политике, внешних делах, национальной обороне, безопасности и социально-экономическом развитии, назвав их уроками и источником вдохновения для Лаоса в процессе национального строительства и развития.



Тхонглун Сисулит выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с То Ламом Вьетнам успешно достигнет своих целей и вступит в эпоху подъема нации.



В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили и согласовали конкретные направления реализации соглашений высокого уровня между своими государствами. Они также договорились развивать существующие механизмы, работать над повышением эффективности сотрудничества в различных областях и укреплять особую солидарность между двумя странами во имя ощутимого блага обоих народов, а также во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.



