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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провел рабочее заседание с Контрольно-ревизионной комиссией

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провел 22 мая рабочее заседание с Контрольно-ревизионной комиссией ЦК КПВ.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает на рабочем заседании с Контрольно-ревизионной комиссией ЦК КПВ. Фото: ВИA  
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам высоко оценил достижения Контрольно-ревизионной комиссии и ее подчиненных структур в области контрольно-надзорной работы Партии и наложения партийных дисциплинарных взысканий с начала срока работы XIII съезда Партии по настоящее время.

Он отметил, что Комиссия успешно выполняла задачи, поставленные партийным комитетом и определенные Уставом Партии, несмотря на значительно возросший объем работы по сравнению с предыдущим периодом. Качество и эффективность контрольно-надзорной работы неуклонно повышаются.

Генеральный секретарь ЦК КПВ призвал Комиссию продолжить анализ причин существующих ограничений и недостатков, чтобы выработать эффективные меры для их устранения и надлежащего выполнения ключевой роли контрольно-ревизионной отрасли в партийном строительстве в предстоящее время.

Он подчеркнул необходимость сосредоточиться на завершении реструктуризации политической системы, успешном проведении конференции партийных организаций на всех уровнях, содействии социально-экономическому развитию, совершении прорыва в развитии науки и технологий, улучшении условий жизни народа, скорейшей реализации недавно принятых курсов, тем самым создавая основу для развития страны в новую эпоху.

Генеральный секретарь ЦК КПВ потребовал от Контрольно-ревизионной комиссии уделить особое внимание 5 основным стратегическим направлениям и 5 приоритетным, неотложным задачам с настоящего момента до XIV съезда Партии. Он призвал Комиссию проявить высокую политическую решимость, ответственность, сплоченность и единство для отличного выполнения поставленных задач и внесения важного вклада в дело строительства и развития страны, чтобы Комиссия была достойна доверия кадровых работников, членов партии и всего народа.

ВИА/ИЖВ

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