Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам (справа) и президент России Владимир Путин в Кремлевском дворце в Москве 10 мая (по местному времени). Фото: ВИA



Он подтвердил, что отношения России и Вьетнама выдержали испытание временем за 75 лет с момента установления отношений, и две страны стояли плечом к плечу не только во время войны, но и в нынешний мирный период.

Президент Путин отметил высокую значимость визита генерального секретаря То Лама, особенно в связи с тем, что две страны отмечают множество важных событий, в том числе 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 75-летие установления дипломатических отношений, 50-летие освобождения Юга и воссоединения страны, 80-летие Национального дня Вьетнама.



Генеральный секретарь То Лам поздравил Россию с успешным и торжественным проведением празднования Дня Победы и подтвердил, что это особенно важное событие, которое навсегда войдет в историю человечества.



Он подчеркнул, что Советский Союз и Россия искренне поддерживали Вьетнам в борьбе за национальную независимость и воссоединение страны в прошлом и в нынешнем процессе строительства и развития страны.



Генеральный секретарь То Лам подтвердил, что президент Путин является большим другом и близким товарищем Вьетнама. Он искренне поблагодарил президента Путина и других руководителей России за теплый прием, оказанный ему, его супруге и высокопоставленной вьетнамской делегации во время этого визита. Генеральный секретарь То Лам поздравил Россию с успехами в развитии, достигнутыми за последнее время под руководством президента Путина.



По этому случаю генеральный секретарь То Лам передал приветствия и наилучшие пожелания от президента государства Лыонг Кыонга и высших руководителей партии и государства Вьетнам президенту Путину и высшим руководителям Российской Федерации. Он проинформировал президента Путина о ситуации во Вьетнаме, где сохраняется политическая стабильность и экономический рост, обеспечивается жизнь людей. Вьетнам в срочном порядке реализует цели развития страны, чтобы к 2045 году стать страной с высоким уровнем дохода. На переговорах президент Путин с уважением выразил признательность генеральному секретарю То Ламу и его супруге, а также высокопоставленной делегации Вьетнама за участие в церемонии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Вьетнамской народной армии за направление войск для участия в параде на Красной площади 9 мая.Он подтвердил, что отношения России и Вьетнама выдержали испытание временем за 75 лет с момента установления отношений, и две страны стояли плечом к плечу не только во время войны, но и в нынешний мирный период.Президент Путин отметил высокую значимость визита генерального секретаря То Лама, особенно в связи с тем, что две страны отмечают множество важных событий, в том числе 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 75-летие установления дипломатических отношений, 50-летие освобождения Юга и воссоединения страны, 80-летие Национального дня Вьетнама.Генеральный секретарь То Лам поздравил Россию с успешным и торжественным проведением празднования Дня Победы и подтвердил, что это особенно важное событие, которое навсегда войдет в историю человечества.Он подчеркнул, что Советский Союз и Россия искренне поддерживали Вьетнам в борьбе за национальную независимость и воссоединение страны в прошлом и в нынешнем процессе строительства и развития страны.Генеральный секретарь То Лам подтвердил, что президент Путин является большим другом и близким товарищем Вьетнама. Он искренне поблагодарил президента Путина и других руководителей России за теплый прием, оказанный ему, его супруге и высокопоставленной вьетнамской делегации во время этого визита. Генеральный секретарь То Лам поздравил Россию с успехами в развитии, достигнутыми за последнее время под руководством президента Путина.По этому случаю генеральный секретарь То Лам передал приветствия и наилучшие пожелания от президента государства Лыонг Кыонга и высших руководителей партии и государства Вьетнам президенту Путину и высшим руководителям Российской Федерации. Он проинформировал президента Путина о ситуации во Вьетнаме, где сохраняется политическая стабильность и экономический рост, обеспечивается жизнь людей. Вьетнам в срочном порядке реализует цели развития страны, чтобы к 2045 году стать страной с высоким уровнем дохода.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время краткой встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 10 мая в полдень (по местному времени). Фото: ВИA

Лидеры двух стран договорились подтвердить, что руководители и народ Вьетнама и Российской Федерации всегда дорожат давней традиционной дружбой между двумя странами, которая прошла проверку временем, постоянно укрепляется и развивается во имя долгосрочных интересов народов двух стран, общего процветания двух государств, мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.



Они выразили свое удовлетворение позитивным развитием вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства во многих областях, особенно в сотрудничестве в области экономики, торговли, энергетики, образования, науки, технологий и инноваций.



Генеральный секретарь То Лам и президент Путин отметили результаты реализации соглашений высокого уровня. Они высоко оценили деятельность Вьетнамско-российского межправительственного комитета по развитию двусторонних отношений во всех областях, от политики до экономики - торговли, инвестиций, энергетики, нефти и газа, ядерной энергетики, безопасности, обороны, культуры, обменов между людьми, а также по развитию сотрудничества между населенными пунктами двух стран.



Генеральный секретарь То Лам предложил обеим сторонам активизировать обмен делегациями на всех уровнях и по всем каналам; активизировать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области транспорта; продвигать электронную коммерцию; и развивать сотрудничество в сфере труда, поскольку в России на него большой спрос.



Он выразил надежду, что Россия создаст условия для участия вьетнамских аспирантов в исследованиях в таких областях, как ядерная и фундаментальная физика; высоко оценил престиж и сильные стороны России в области биологии и фармацевтики и ожидает, что обе стороны будут сотрудничать в области исследований лекарств и вакцин, особенно в ближайшее время, открыв исследовательский центр и проводя испытания противораковых вакцин во Вьетнаме, с целью передачи технологий и производства лекарств и вакцин во Вьетнаме.



Глава партии также призвал Россию поддержать продвижение и преподавание русского языка во Вьетнаме и способствовать обучению вьетнамскому языку, создать вьетнамский культурный центр в России, а также поощрять обмены между людьми. Он предложил России рассмотреть возможность освобождения от визового режима для вьетнамских граждан, особенно для краткосрочных деловых поездок, и расширить выдачу электронных виз.



Подчеркнув огромное значение визита в контексте празднования обеими странами 75-летия установления дипломатических отношений и важных исторических событий каждой из стран, генеральный секретарь То Лам и президент Путин договорились о необходимости реализации конкретных проектов, символизирующих вьетнамско-российскую дружбу в новую эпоху. Стороны поддерживают энергетические и нефтегазовые предприятия двух стран в укреплении сотрудничества, расширении инвестиций и осуществлении деятельности на территориях друг друга в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).



Лидеры двух стран договорились о создании новых, содержательных и эффективных шагов развития в области науки - технологий, атомной энергии, биотехнологий, полупроводниковой промышленности, развития цифровой инфраструктуры и информации. Они договорились содействовать реализации совместных научно-исследовательских проектов на основе соглашений, подписанных между двумя странами. В области обороны - безопасности и военных технологий стороны договорились и далее углублять двустороннее сотрудничество, совместно реагировать на нетрадиционные вызовы безопасности, кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий на основе международного права и практики, внося вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе и во всем мире.



Президент Путин высоко оценил все более значимый вклад вьетнамской общины в социально-экономическое развитие России. В связи с этим генеральный секретарь То Лам обратился к России с просьбой продолжать создавать благоприятные условия для проживания, работы и учебы вьетнамской общины, чтобы внести дальнейший вклад в развитие России, а также в добрую традиционную дружбу между двумя странами.



Лидеры двух стран также обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнув уважение к основополагающим принципам Устава ООН и международного права, включая UNCLOS 1982 года.



