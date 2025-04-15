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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провел переговоры с Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем Китая Си Цзиньпином
Вьетнамский руководитель выразил уверенность в том, что данный визит станет новой вехой в истории отношений дружбы между двумя Партиями, двумя странами и двумя народами, будет способствовать дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества и построению Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим стратегического значения.
В свою очередь, Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая Си Цзиньпин выразил свою радость в связи с его повторным визитом во Вьетнам – «товарищескую и братскую» страну – спустя чуть больше года после его предыдущего визита и по случаю празднования во Вьетнаме 95-й годовщины со дня основания КПВ, 80-летия основания страны и 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны.
Он подчеркнул, что выбор Вьетнама в качестве страны для проведения его первой зарубежной поездки в этом году в полной мере демонстрирует большое значение, которое китайская Партия и Государство придают китайско-вьетнамским отношениям, а также глубокие связи между двумя странами.
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул, что вьетнамская Партия и Государство всегда считают развитие отношений с Китаем объективной потребностью, стратегическим выбором и ведущим приоритетом в общей внешней политике Вьетнама.
Руководитель Китая подтвердил, что Китай придерживается политики дружбы с Вьетнамом, всегда считает Вьетнам приоритетным направлением в своей соседской дипломатии и всегда поддерживает процветание и развитие Вьетнама, счастье его народа.
В теплой, дружественной, искренней и откровенной атмосфере руководители двух стран обсудили положение в двух Партиях и двух странах, текущее состояние отношений между двумя Партиями, двумя странами, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Стороны согласились, что были достигнуты многие замечательные результаты в отношениях между двумя Партиями, двумя странами в последнее время в духе «6 больше». Две страны проводят тесные стратегические обмены на высоком и всех уровнях, поддерживается практическое сотрудничество во многих областях, особенно в сферах экономики и торговли, фундамент дружбы все больше укрепляется. Стороны успешно сотрудничают в рамках многосторонних механизмов и поддерживают обмен мнениями по нерешенным вопросам в духе искренности и открытости.
Руководители договорились поддерживать регулярные обмены на высоком уровне и повысить уровень механизмов стратегического диалога между министерствами иностранных дел, министерствами обороны и министерствами общественной безопасности до уровня министров. Они также согласились укреплять сотрудничество в различных областях, создать Комиссию по железнодорожному сотрудничеству между Правительствами двух стран для содействия железнодорожному сотрудничеству, успешно организовать мероприятия в рамках «Года вьетнамско-китайского гуманистического обмена», более тесно поддерживать многостороннюю координацию действий, контролировать и разрешать разногласия удовлетворительным образом.
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам предложил двум сторонам поддерживать регулярные стратегические обмены, укреплять партийное сотрудничество в ключевых областях, таких как дипломатия, оборона и безопасность. Он предложил содействовать развитию стратегической транспортной инфраструктуры, предоставлять наилучшие стимулы в виде льготных кредитов, передачи технологий и подготовки человеческих ресурсов, а также прилагать максимальные усилия для реализации проекта по обеспечению хода реализации проекта железнодорожной линии Лаокай – Ханой – Хайфон.
Глава КПВ предложил двум сторонам развивать сотрудничество в сферах цифровой трансформации, науки и технологий, чтобы они стали новой «яркой чертой» в отношениях между Вьетнамом и Китаем, а также укреплять сотрудничество в ключевых технологических областях. Он предложил содействовать сбалансированной торговле, качественным инвестициям, сосредоточиться на реализации крупных и выдающихся проектов во Вьетнаме, оказывать поддержку Ханою и крупным городам в решении проблем загрязнения воздуха.
Товарищ То Лам также выразил надежду, что две стороны укрепят социальную основу, активизируют пропаганду и образование среди всех слоев населения, особенно молодого поколения двух стран, о прекрасных традициях вьетнамско-китайской дружбы. Он предложил организовать теоретический семинар между двумя Партиями в этом году, продвигать сотрудничество в сфере образования, особенно в подготовке высококачественных человеческих сил во всех областях, включая фундаментальные науки и новые стратегические высокотехнологичные профессии, поощрять взаимную туристическую деятельность между двумя странами.
Согласившись с предложениями Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и высоко оценив их, Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая предложил сторонам углублять стратегическое доверие, усиливать обмен опытом в области национального управления, обогащать социалистическую теорию и практику и решительно продвигать социалистическое дело двух стран. Он предложил эффективно осуществлять сотрудничество и связи между инициативой «Один пояс, один путь» и рамками «Два коридора, один пояс».
Товарищ Си Цзиньпин приветствовал увеличение экспорта вьетнамских товаров на крупный китайский рынок и сказал, что станет больше китайских предприятий, инвестирующих во Вьетнам. Он предложил укреплять сотрудничество в цепочках производства и поставок, расширять сотрудничество в таких высокотехнологичных областях, как 5G, искусственный интеллект, Интернет вещей, полупроводниковые чипы, зеленое развитие, преобразование научно-технологических достижений в реальную производственную силу. Он также предложил осуществлять насыщенные и разнообразные культурные обмены, организовывать дружественные мероприятия и лучше пропагандировать историю дружбы между народами двух стран.
В течение следующих трех лет Китай пригласит вьетнамских молодых людей принять участие в «Красном путешествии» для изучения революционной истории двух стран.
Обсуждая вопросы сотрудничества на многосторонних форумах, Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Си Цзиньпин выразил надежду, что стороны укрепят сотрудничество в судебной и правоохранительной сферах в рамках сотрудничества Меконг – Ланьцанцзян.
Высокопоставленные руководители двух стран согласились поручить ведомствам двух стран активно искать эффективные меры для удовлетворительного разрешения разногласий и содействия сотрудничеству в соответствии с новым уровнем вьетнамско-китайских отношений на основе международного права, строго соблюдать консенсус между АСЕАН и Китаем по реализации Совместной декларации о правилах поведения сторон в Восточном море (DOC) и содействовать переговорам для достижения практического и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.
После переговоров руководители двух стран заслушали презентацию 45 соглашений о сотрудничестве во многих областях, подписанных между министерствами, ведомствами и местностями двух стран, что свидетельствует о плодотворных и всесторонних результатах этого визита.
В тот же вечер Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Президент Лыонг Кыонг устроили торжественный прием в честь Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина, находящегося с государственным визитом во Вьетнаме.