НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл международную пресс-конференцию
В пресс-конференции приняли участие члены Политбюро: постоянный член Секретариата Чан Кам Ту; секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе Ле Минь Хынг; секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Чинь Ван Кует; министр иностранных дел Ле Хоай Чунг; секретарь ЦК КПВ, руководитель Канцелярии ЦК КПВ Фам Зя Тук; секретарь ЦК КПВ, постоянный заместитель директора Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Доан Минь Хуан.
В пресс-конференции также приняли участие члены Центрального комитета КПВ, представители руководства центральных отделов, министерств, ведомств и учреждений, а также более 700 журналистов, представляющих национальные и международные информационные агентства, радио- и телевизионные компании.
Выступая на пресс-конференции, товарищ Лай Суан Мон, постоянный заместитель Заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, директор Пресс-центра XIV съезда Партии, сообщил, что после пяти дней интенсивной, серьёзной, эффективной и ответственной работы под девизом «Единство — демократия — дисциплина — прорыв — развитие» XIV съезд полностью выполнил всю намеченную повестку и завершился с большим успехом.
Выступая на пресс-конференции, Генеральный секретарь То Лам выразил радость от встречи с отечественными и иностранными журналистами, освещавшими XIV съезд КПВ, и поблагодарил представителей СМИ за непрерывное и оперативное информирование, благодаря чему население страны, соотечественники за рубежом и международные друзья своевременно получали информацию о ходе и результатах Съезда.
Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что XIV съезд КПВ прошёл с блестящим и исключительно большим успехом. Это стало важной вехой в 96-летней истории КПВ и в тысячелетнем героическом и культурном пути вьетнамского народа. Ключевыми понятиями Съезда стали: единство — демократия — дисциплина — прорыв — развитие; ответственность, преданность делу, интеллект, научный подход, служение Народу; стратегическая самостоятельность, самодостаточность, уверенность и национальная гордость во имя мирного, независимого, демократического, сильного, процветающего, цивилизованного и счастливого Вьетнама, уверенно идущего по пути социализма.
Генеральный секретарь отметил, что Съезд достиг высокого уровня единства не только в отношении содержания документов и программы действий, но и в вопросе формирования кадрового состава Центрального комитета КПВ XIV созыва. Съезд избрал Центральный комитет КПВ, состоящий из 200 человек, включая 180 членов и 20 кандидатов в члены. Центральный комитет КПВ избрал Политбюро, Секретариат, Генерального секретаря, Контрольно-ревизионную комиссию, председателя Комиссии и распределил обязанности между членами Политбюро и Секретариата. Члены Центрального комитета КПВ XIV созыва являются достойными представителями примерно 5,6 миллиона членов КПВ. Съезд также единогласно принял исторические решения, направленные на успешную реализацию двух столетних стратегических целей, определённых XIII съездом Партии.
«Мы твёрдо верим, что, опираясь на силу исторических корней нации, на богатые традиции почти векового руководства Вьетнамом со стороны КПВ, на поддержку и единодушие всего Народа, а также на поощрение, сотрудничество и солидарность широкого круга международных друзей и прогрессивных сил мира, мы непременно успешно реализуем Резолюцию XIV съезда и обязательно построим социалистический Вьетнам — мирный, независимый, демократический, сильный, цивилизованный и счастливый», — подчеркнул Генеральный секретарь То Лам.