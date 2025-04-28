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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл встречу с Премьер-министром Японии

Во второй половине дня 27 апреля Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам провёл встречу с главой Либерально-демократической партии (ЛДП), премьер-министром Японии Исибой Сигэру, который находится с официальным визитом во Вьетнаме вместе с супругой.
  Генеральный секретарь партии То Лам приветствуeт премьер-министра Японии Исибу Сигэру в Ханое 27 апреля. Фото: ВИА  
Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что данный визит имеет важное значение и способствует открытию нового этапа развития всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами.

Премьер-министр Исиба Сигэру выразил радость по поводу возвращения во Вьетнам спустя 35 лет и отметил, что это его первый визит в страну в качестве премьер-министра. Он также подчеркнул особую символичность визита в период празднования годовщины 30 апреля, выразил глубокое восхищение Президентом Хо Ши Мином и отметил своё впечатление от великого дела национального освобождения Вьетнама.

На встрече Генеральный секретарь То Лам поделился планами развития Вьетнама к 2030 году — к столетию основания Коммунистической партии - и к 2045 году - к столетию основания государства. Он рассказал о стратегии обновления экономической модели с целью обеспечения быстрого и устойчивого роста в новую эпоху — эпоху подъёма вьетнамского народа. Генеральный секретарь также отметил ключевые меры для достижения этих целей, включая прорывы в развитии науки и технологий, а также реформу государственного аппарата. В области внешней политики Вьетнам последовательно придерживается курса на независимость, самостоятельность, мир, сотрудничество и развитие, осуществляет политику многовекторности и диверсификации, а также углубляет отношения с международными партнёрами, считая Японию одним из важнейших и долгосрочных стратегических партнёров.

Премьер-министр Исиба Сигэру высоко оценил стремление Вьетнама войти в новую эпоху с акцентом на развитие экономики и науки и технологий, положительные результаты реформы государственного аппарата под руководством Генерального секретаря То Лама, а также активную и инициативную позицию Вьетнама в условиях сложной международной и региональной обстановки. Он подтвердил готовность Японии сопровождать Вьетнам на пути его развития.

Генеральный секретарь То Лам предложил семь основных направлений для укрепления стратегического сотрудничества между двумя странами. В частности, он подчеркнул необходимость постоянного укрепления политического доверия, развития практического и эффективного сотрудничества в области безопасности и обороны, а также расширения экономического сотрудничества на основе науки, технологий и подготовки высококвалифицированных кадров. Он также призвал Японию активно участвовать в реализации ключевых инфраструктурных проектов во Вьетнаме с использованием нового поколения средств официальной помощи развитию (ОПР). То Лам предложил усилить сотрудничество в области науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и подготовки высококвалифицированных кадров. Он также призвал обе стороны активнее раскрывать потенциал в таких сферах, как сотрудничество в области трудовой миграции, зелёная трансформация, энергетический переход и высокотехнологичное сельское хозяйство, а также углублять взаимодействие на уровне местных сообществ, развивать обмены между народами и культурное сотрудничество.

Премьер-министр Исиба Сигэру подтвердил, что Вьетнам является незаменимым партнёром для Японии. Он подчеркнул, что Япония и впредь будет сопровождать и поддерживать Вьетнам в построении независимой и самодостаточной экономики, проведении индустриализации и модернизации, а также в достижении стратегических целей и реализации планов социально-экономического развития в новую эпоху. Он выразил готовность тесно сотрудничать для вывода всестороннего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией на новый этап, в том числе путём активизации межпартийного сотрудничества между ЛДП и КПВ.

Премьер-министр Исиба Сигэру подтвердил намерение углублять экономическое сотрудничество, сотрудничество в области ОПР, инвестиций, безопасности и обороны, кибербезопасности, миротворческой деятельности, культуры и народной дипломатии, а также продвигать сотрудничество в новых областях, таких как цифровая трансформация, инновации, квантовые технологии и полупроводники. Он выразил согласие поддерживать подготовку высококвалифицированных кадров как в Японии, так и на базе Университета Вьетнам–Япония — символа сотрудничества двух стран. Премьер-министр также пообещал продолжать поддержку и создавать благоприятные условия для жизни, учёбы и работы более чем 600 тысяч вьетнамцев, находящихся в Японии.

Он сообщил, что Япония направит делегацию для участия в Международном музыкальном фестивале полиции, который организует Министерство общественной безопасности Вьетнама.

В ходе встречи Генеральный секретарь То Лам и Премьер-министр Исиба Сигэру также обменялись мнениями и договорились о тесной координации на региональных и международных форумах, таких как ООН и АСЕАН, в условиях стремительных и сложных изменений на мировой арене, внося тем самым практический вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и в мире.

По случаю встречи Генеральный секретарь То Лам пригласил Императора и Императрицу Японии с визитом во Вьетнам. В ответ Премьер-министр Исиба Сигэру с почтением пригласил Генерального секретаря и его супругу посетить Японию в ближайшее время.

ВИА/ИЖВ

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