Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл встречу с Президентом США Дональдом Трампом

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл встречу с Президентом США Дональд Трамп в Белом доме. В открытой и дружественной атмосфере стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, а также по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

На встрече Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравил CША и Президента Дональд Трамп с успешным проведением открытия заседания Совета мира по Газе. Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что Вьетнам стал одной из первых стран, откликнувшихся на приглашение принять участие в Совете мира по Газе, и выразил готовность к координации усилий с США и другими членами Совета мира по Газе в реализации Мирного плана.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подтвердил, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение и стремится к дальнейшему продвижению всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США в направлении стабильного, содержательного и эффективного развития. Два лидера с удовлетворением отметили позитивные результаты сотрудничества в сферах политики и дипломатии, экономики и торговли, преодоления последствий войны, науки и технологий, образования и подготовки кадров, а также народного обмена…

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам предложил сторонам активизировать обмен делегациями и контакты на высоком уровне. Обсуждая вопросы экономики и торговли, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что данное направление является ключевой опорой всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США, выразив надежду на продолжение откровенного и предметного диалога по остающимся вопросам на основе баланса и гармонизации интересов, с учётом условий и законных интересов каждой стороны, в интересах деловых кругов и народов двух стран.

Президент США Дональд Трамп поздравил Генерального секретаря ЦК КПВ То Лам с переизбранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама XIV созыва и выразил удовлетворение возможностью принять Генерального секретаря То Лама в Белом доме. Президент Дональд Трамп выразил тёплые чувства и симпатию к вьетнамскому народу и лично к Генеральному секретарю То Ламу, а также вновь подтвердил приверженность США поддержке Вьетнама как «сильного, независимого, самодостаточного и процветающего» государства.

Президент Дональд Трамп приветствовал и поблагодарил Вьетнам за заявление о присоединении к Совету мира по Газе; высоко оценил личное участие Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в открытии заседания Совета мира по Газе, отметив, что это наглядно отражает возрастающую роль и авторитет Вьетнама на международной арене, а также его твёрдую приверженность делу мира, стабильности и глобального сотрудничества.

Президент Дональд Трамп высоко оценил усилия Вьетнам по обеспечению баланса двустороннего торгового оборота, а также заключение в ходе данного визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама контрактов значительной стоимости. Президент Дональд Трамп положительно отреагировал на предложения Вьетнама в сфере экономического сотрудничества и научно-технологического взаимодействия, сообщив, что поручит соответствующим ведомствам в ближайшее время вывести Вьетнам из списка стратегического экспортного контроля (D1–D3).

Президент Дональд Трамп подтвердил, что США и впредь рассматривают Вьетнам как важного партнёра в регионе, высоко оценив возрастающую роль и весомый голос Вьетнама на региональных и многосторонних форумах.