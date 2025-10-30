НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл встречу с Председателем Палаты общин Великобритании
Выражая искреннюю благодарность за тёплое отношение и торжественный приём, оказанные ему лично и высокопоставленной делегации Вьетнама со стороны председателя Палаты общин Линдси Хойла и парламента Великобритании, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что Партия, Государство и Национальное собрание Вьетнама всегда придают большое значение развитию традиционных дружественных отношений с Великобританией, в которых парламентский канал играет практическую роль в продвижении и контроле реализации межправительственных соглашений, а также способствует углублению взаимопонимания и доверия между двумя странами. Генеральный секретарь выразил уверенность, что сотрудничество между Вьетнамом и Великобританией в различных сферах, особенно в области межпарламентского взаимодействия, будет и далее активно развиваться и подниматься на новый уровень, соответствующий масштабу отношений, потенциалу обеих сторон и ожиданиям народов двух стран.
Оценивая высокую роль Палаты общин Великобритании в её политической системе, особенно в сфере законотворчества и выработки внешней политики, а также отмечая активные вклады господина Хойла и руководства британского парламента в развитие межпарламентского сотрудничества и двусторонних отношений в последние годы, Генеральный секретарь предложил Палате общин продолжить уделять внимание, поддерживать и содействовать эффективной реализации двусторонних соглашений между правительствами двух стран, включая Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Соединённым Королевством (UKVFTA), Партнёрство по справедливому энергетическому переходу (JETP), а также программы сотрудничества в сфере образования, научных исследований, инноваций и развития человеческих ресурсов; продолжать выделять ресурсы на проекты развития во Вьетнаме, особенно в области чистой энергетики, борьбы с изменением климата и общественного здравоохранения.
Генеральный секретарь поблагодарил парламент Великобритании за постоянную поддержку в содействии успешной интеграции вьетнамской общины в британское общество. Он также предложил Палате общин поддержать переговоры и подписание соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции между двумя странами, чтобы создать правовую основу, обеспечивающую гражданам Вьетнама возможность легально работать в Великобритании.
Председатель Палаты общин Линдси Хойл подчеркнул стремление двух стран совместно строить будущее и отметил, что Палата общин поддерживает усилия правительства Великобритании по укреплению сотрудничества с Вьетнамом, особенно в тех областях, где Великобритания обладает преимуществами, таких как образование и подготовка кадров, здравоохранение, борьба с изменением климата, а также выразил пожелание активизировать народные обмены.
Обе стороны договорились и впредь укреплять сотрудничество между парламентами двух стран путём регулярного обмена делегациями на всех уровнях, прежде всего на высшем; создания групп дружбы между парламентариями и активизации взаимодействия между профильными комитетами; углубления обмена опытом в области законотворчества и совершенствования правовой базы, что будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества.
Стороны также обсудили вопросы укрепления координации на многосторонних парламентских площадках, таких как Межпарламентский союз (IPU), а также в рамках региональных механизмов межпарламентского сотрудничества.
Что касается вопроса Восточного моря, Генеральный секретарь То Лам призвал парламент Великобритании сохранять объективную и сбалансированную позицию, поддерживать подход Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в урегулировании споров мирными средствами на основе международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
По этому случаю Генеральный секретарь То Лам передал господину Линдси Хойлу тёплые пожелания и приглашение посетить Вьетнам от имени председателя Национального собрания Чан Тхань Мана. Председатель Палаты общин Линдси Хойл с благодарностью принял приглашение и выразил надежду вскоре посетить Вьетнам.