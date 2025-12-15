Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл встречу с избирателями Ханоя

Целью встречи стало информирование о результатах 10-й сессии Национального собрания (НС) XV созыва и выслушивания мнений и предложений граждан.

В мероприятии также приняли участие: Нгуен Зуй Нгок — член Политбюро, секретарь городского партийного комитета Ханоя; Фам Жа Тук — член ЦК, руководитель Канцелярии ЦК; Ву Дай Тханг — член ЦК, заместитель секретаря городского парткома, председатель Народного комитета города Ханоя, а также руководители города, заместители руководителя делегации депутатов НС Ханоя, представители профильных департаментов и ведомств и избиратели указанных кварталов.

После заслушивания доклада о результатах десятой сессии НС XV созыва избиратели отметили, что данная сессия носила исторический характер, охватывая весь спектр функций парламента — от кадровых решений, законотворческой деятельности и надзорных функций до принятия важнейших решений, имеющих стратегическое значение для страны. Работа НС наглядно продемонстрировала конкретизацию курса Партии, в частности проведение институциональных реформ как «прорыва из прорывов», что позволило превратить институциональные ограничения из узкого места в конкурентное преимущество развития.

На встрече избиратель Нгуен Тхи Нгок Чинь из квартала Батьмай предложила профильным министерствам и ведомствам продолжить инвестиции в модернизацию медицинской инфраструктуры, обновление оборудования и укрепление кадрового потенциала с целью обеспечения ежегодных профилактических медицинских осмотров для всего населения и предотвращения перегруженности больниц. Она также предложила разработать подробные инструкции по проведению периодических медицинских обследований, завершить формирование единой электронной системы медицинских данных для комплексного и взаимосвязанного управления информацией о здоровье граждан, а также более чётко определить объём базовой бесплатной медицинской помощи, круг получателей и этапы её внедрения, чтобы население ясно понимало свои права.

Указывая на наличие большого числа затянувшихся на многие годы проектов с огромным объёмом общественных ресурсов, которые в настоящее время используются неэффективно, избиратель Динь Куок Фонг из квартала О-чо-зыа предложил разработать соответствующие меры и устранить узкие места и барьеры в механизмах и нормативной политике, чтобы местные органы власти могли применять решения для ликвидации накопившихся проблем, создать предпосылки для двузначных темпов экономического роста, высвободить ресурсы и ввести проекты в эксплуатацию, не допуская расточительства государственного, корпоративного и общественного имущества.

Избиратель До Ван Тхуат из квартала Ланг предложил продолжить приоритетное инвестирование в развитие и завершение транспортной инфраструктуры, ускорить реализацию проектов по расширению дорожной сети, а также усилить контроль за работами по вскрытию дорожного полотна при ремонте и реконструкции, обеспечивая надлежащее восстановление дорог и установление длительных гарантийных сроков.

Выступая на встрече с избирателями, Генсекретарь То Лам отметил, что в предстоящий период ключевыми задачами являются сохранение политической стабильности, быстрое и устойчивое развитие страны, а также дальнейшее повышение уровня жизни населения. Для выполнения этих задач необходимо мобилизовать силу всей политической системы и всего народа.

Генсекретарь подчеркнул, что Ханою необходимо сохранять ведущую роль локомотива социально-экономического развития, инноваций и привлечения инвестиций; активно реализовывать обновлённый Закон о столице и обеспечивать эффективную работу двухуровневой системы местной власти. Город должен сосредоточиться на реализации проектов транспортной инфраструктуры, ликвидации заторов, обеспечении безопасности и снижении уровня загрязнения. Ханою необходимо разрабатывать планы развития, обеспечивающие устойчивость, и широко публиковать их для привлечения активного участия всего населения.