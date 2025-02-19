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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам приял партийного секретаря китайской провинции Гуанси
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подтвердил, что Вьетнам последовательно рассматривает развитие отношений с Китаем как объективное требование, стратегический выбор и главный приоритет в своей внешней политике независимости, самодостаточности, многосторонности и диверсификации внешних отношений.
Он высоко оценил новаторскую роль и позицию Гуанси в продвижении дружбы и практического сотрудничества с Вьетнамом. Он приветствовал эффективное проведение новогодней встречи Гуанси и вьетнамских населенных пунктов и поддержал идею обеих сторон пригласить вьетнамский город Хайфон к участию в этом ежегодном механизме.
Что касается будущего сотрудничества, лидер принимающей стороны предложил местным жителям Гуанси и Вьетнама тщательно придерживаться общих пониманий высокого уровня, расширять дружеские обмены и укреплять взаимопонимание.
Они должны эффективно осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, в частности, в экономике и торговле, инфраструктуре, науке и технологиях, инновациях и искусственном интеллекте (ИИ); ускорить создание пилотной модели «умных» пограничных пунктов пропуска для облегчения таможенного оформления, особенно для вьетнамской сельскохозяйственной продукции, поступающей на китайский рынок; а также сотрудничать в области управления сухопутными границами, продолжил он.
То Лам выразил надежду, что обе стороны будут эффективно сотрудничать в проведении Года вьетнамско-китайских гуманистических обменов 2025 года в честь 75-й годовщины установления дипломатических отношений между странами и активизируют дружеские обмены между своими народами.
Чэнь Ган отметил, что Вьетнам - близкий сосед и ведущий партнер Гуанси, подтвердив, что партийная организация и администрация Гуанси-Чжуанского автономного района, а также он лично, придают большое значение дружбе и сотрудничеству с вьетнамскими населенными пунктами.
Гуанси продолжит играть ведущую роль в тщательной и плодотворной реализации общих пониманий высших руководителей обеих партий и стран на дальнейшее укрепление Всеобъемлющего стратегического партнерства и создание вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, которое имеет стратегическое значение, подтвердил он.
Чэнь Ган также предложил развивать сотрудничество в нескольких ключевых областях, таких как укрепление обмена делегациями на всех уровнях; расширение взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как экономика - торговля, инвестиции, образование - обучение, наука - технологии, включая ИИ и развитие больших данных; ускорение создания пилотной модели «умного» пограничного пункта; укрепление автомобильного и железнодорожного транспортного сообщения; содействие товарным потокам, путешествиям и обменам между людьми между Китаем и Вьетнамом, а также другими странами АСЕАН.
Он подчеркнул важность развития дружеских обменов и взаимопонимания между жителями Гуанси и вьетнамских населенных пунктов.