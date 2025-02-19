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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам приял партийного секретаря китайской провинции Гуанси

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам 18 февраля принял Чэнь Гана, члена ЦК Компартии Китая (КПК), секретаря партийного комитета КПК Гуанси-Чжуанского автономного района и председателя Постоянного комитета регионального народного собрания.
  Генсек ЦК КПК Вьетнама То Лам принимает члена ЦК КПК, секретаря партийного комитета КПК Гуанси-Чжуанского автономного района Чэнь Гана. Фото: ВИA  
Чэнь Ган находится во Вьетнаме для участия в новогодней встрече секретарей партийных комитетов вьетнамских провинций Куангнинь, Лангшон, Каобанг и Хажанг и китайского Гуанси-Чжуанского автономного района, а также в 16-й сессии их Совместного рабочего комитета, которая пройдет в городе Халонг провинции Куангнинь с 19 по 22 февраля.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подтвердил, что Вьетнам последовательно рассматривает развитие отношений с Китаем как объективное требование, стратегический выбор и главный приоритет в своей внешней политике независимости, самодостаточности, многосторонности и диверсификации внешних отношений.

Он высоко оценил новаторскую роль и позицию Гуанси в продвижении дружбы и практического сотрудничества с Вьетнамом. Он приветствовал эффективное проведение новогодней встречи Гуанси и вьетнамских населенных пунктов и поддержал идею обеих сторон пригласить вьетнамский город Хайфон к участию в этом ежегодном механизме.

Что касается будущего сотрудничества, лидер принимающей стороны предложил местным жителям Гуанси и Вьетнама тщательно придерживаться общих пониманий высокого уровня, расширять дружеские обмены и укреплять взаимопонимание.

Они должны эффективно осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, в частности, в экономике и торговле, инфраструктуре, науке и технологиях, инновациях и искусственном интеллекте (ИИ); ускорить создание пилотной модели «умных» пограничных пунктов пропуска для облегчения таможенного оформления, особенно для вьетнамской сельскохозяйственной продукции, поступающей на китайский рынок; а также сотрудничать в области управления сухопутными границами, продолжил он.

То Лам выразил надежду, что обе стороны будут эффективно сотрудничать в проведении Года вьетнамско-китайских гуманистических обменов 2025 года в честь 75-й годовщины установления дипломатических отношений между странами и активизируют дружеские обмены между своими народами.

Чэнь Ган отметил, что Вьетнам - близкий сосед и ведущий партнер Гуанси, подтвердив, что партийная организация и администрация Гуанси-Чжуанского автономного района, а также он лично, придают большое значение дружбе и сотрудничеству с вьетнамскими населенными пунктами.

Гуанси продолжит играть ведущую роль в тщательной и плодотворной реализации общих пониманий высших руководителей обеих партий и стран на дальнейшее укрепление Всеобъемлющего стратегического партнерства и создание вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, которое имеет стратегическое значение, подтвердил он.

Чэнь Ган также предложил развивать сотрудничество в нескольких ключевых областях, таких как укрепление обмена делегациями на всех уровнях; расширение взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как экономика - торговля, инвестиции, образование - обучение, наука - технологии, включая ИИ и развитие больших данных; ускорение создания пилотной модели «умного» пограничного пункта; укрепление автомобильного и железнодорожного транспортного сообщения; содействие товарным потокам, путешествиям и обменам между людьми между Китаем и Вьетнамом, а также другими странами АСЕАН.

Он подчеркнул важность развития дружеских обменов и взаимопонимания между жителями Гуанси и вьетнамских населенных пунктов.

ВИА/ИЖВ

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