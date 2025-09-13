НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в церемонии открытия интернет-портала о 14-ом съезде КПВ
Вместе с ним приняли участие члены Политбюро, секретари ЦК партии: заведующий Организационным отделом ЦК Ле Минь Хынг, заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чак, начальник Центральной контрольной комиссии Нгуен Зуй Нгок, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Нгуен Чонг Нгиа; товарищи: Нгуен Суан Тханг, член Политбюро, директор Академии национальной политики имени Хо Ши Мина; генерал Чинь Ван Кует, секретарь ЦК, начальник Главного политического управления Народной армии Вьетнама; Нгуен Тхи Тхань, член ЦК, заместитель председателя Национального собрания; Фам Зя Тук, член ЦК, заведующий Канцелярией ЦК; члены ЦК, кандидаты в члены ЦК, руководители комитетов, министерств, ведомств центра и мест, руководители и бывшие руководители газеты «Нянзан»…
Выступая на церемонии, товарищ Ле Куок Минь, член ЦК, главный редактор газеты «Нянзан», заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, председатель Союза журналистов Вьетнама, отметил, что 14-ый Всевьетнамский съезд КПВ станет важнейшим политическим событием всей партии, всего народа и всей армии, имеющим стратегическое значение для дела строительства и защиты Отечества на новом этапе развития. Интернет-портал «Коммунистическая партия Вьетнама – 14-ый съезд» не только будет оперативно, точно и полно отражать все мероприятия съезда, но и станет применять современные технологии для взаимодействия с общественностью, хранить ценные материалы по истории партии. Одновременно портал является современной цифровой платформой, содействующей распространению идей обновления партии, мобилизации общенародного интеллекта в подготовке документов съезда. Это свидетельствует о способности партии адаптироваться к эпохе цифровых технологий, подтверждает позиции Вьетнама как обновляющейся, динамичной страны на международной арене.
Выступая на церемонии, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что интернет-портал «Коммунистическая партия Вьетнама – 14-ый съезд» должен стать местом обновления программы, содержания, документов, результатов съезда; каналом публикации пресс-релизов, справочных материалов, инфографики, официальных фото- и видеоматериалов; обеспечивать точность, оперативность и доступность; направлять общественное мнение; обеспечивать связь и взаимодействие.
Генеральный секретарь отметил: в эпоху взрывного роста данных борьба за доверие – это борьба за истину. Враждебные силы и оппортунисты используют киберпространство для искажения, разжигания сомнений и разделения. Тем более в этих условиях официальная информация должна сохранять позиции «опоры». Поэтому портал должен стать острым оружием на идеологико-культурном фронте: быстрым, но не поспешным; надёжным, но не медленным; кратким, но убедительным; твёрдым, но человечным.
Для эффективного функционирования портала Генеральный секретарь предложил шесть приоритетных требований: дисциплина информации; точность и оперативность; безопасность и защищённость; слаженная координация; внимание к внешним связям; использование позитива для вытеснения негатива.
Он потребовал, чтобы все материалы строго соответствовали указаниям ЦК, Политбюро, Секретариата и компетентных органов; недопустимы домыслы, утечки и ошибки. Необходимо чётко устанавливать графики публикации; синхронно выпускать тексты, инфографику и видео; одновременно предоставлять их прессе, цифровым платформам и внешнеполитическим каналам; критерий – «точно, достаточно, быстро, кратко, содержательно». Работа должна быть многоуровнево защищённой; круглосуточный мониторинг; сценарии реагирования на атаки, подделки и захваты; резервные серверы, контент и персонал; недопустимо «потерять сигнал» или оказаться в пассивном положении при любых обстоятельствах.
Генеральный секретарь указал на необходимость бесперебойного взаимодействия между Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, Канцелярией ЦК, Министерством культуры, спорта и туризма, средствами массовой информации, министерствами, ведомствами и местами; единый центр публичных заявлений; быстрые ответы на вопросы общественности; совместное использование информационных ресурсов и унификацию терминологии во избежание ошибок.
Генеральный секретарь отметил, что необходимо готовить пакеты информации для международных журналистов; краткие, нормативные пояснительные материалы; своевременные, культурные ответы с уважением к международным нормам; создавать условия для того, чтобы друзья со всего мира получали точное представление о линии и политике партии и государства. Важно активно предлагать позитивные темы, достойные истории, убедительные цифры; распространять примеры в строительстве партии, социально-экономическом развитии, обеспечении обороны и безопасности; одновременно решительно опровергать ложные доводы научной аргументацией, убедительными доказательствами, спокойной и нормативной позицией.
Генеральный секретарь подчеркнул, что для кадров и партийцев портал станет «электронной записной книжкой» в дни съезда. Для народа это «надёжный адрес» для доступа к документам, отслеживания обсуждения политики, понимания прав, обязанностей и гражданской ответственности при реализации резолюции. Для соотечественников за рубежом и международных друзей это «окно во Вьетнам» – в страну обновления, дисциплины, культуры и активной интеграции, надёжного партнёра, ответственного члена международного сообщества. Портал должен максимально использовать возможности данных и технологий. Каждая новость должна сопровождаться исходными данными и ссылками на нормативные документы; каждая цифра – иметь источник; каждое ключевое сообщение – существовать в краткой и полной версии для разных аудиторий.
Генеральный секретарь выразил пожелание, чтобы каждый журналист, редактор, техник, специалист по данным и кибербезопасности стал «бойцом» на информационном фронте; политическая стойкость, чистая профессиональная этика, современные цифровые навыки, профессиональный стиль и высокая дисциплина станут основой выполнения задач; с настойчивостью и решимостью защищать идеологическую платформу партии.
Генеральный секретарь выразил уверенность, что при всестороннем участии всей политической системы, при инициативной и профессиональной работе консультативных и вспомогательных органов, при поддержке прессы и средств массовой информации, при доверии и поддержке соотечественников внутри и за пределами страны портал выполнит с честью свою миссию: быть официальным источником информации, острым оружием на идеологико-культурном фронте, прочным мостом между съездом и народом.