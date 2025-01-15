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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в церемонии закладки фундамента для модернизации и строительства комплекса гостевых домов на Западном озере

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам 15 января принял участие в церемонии закладки фундамента для модернизации и строительства комплекса гостевых домов на Западном озере в Ханое, который предназначен для проведения важных внутренних и международных политических мероприятий.
  Генеральный секретарь партии То Лам (в центре) и делегаты нажимают на кнопки, чтобы запустить проект по модернизации и строительству комплекса гостевых домов на Западном озере в Ханое 15 января. Фото: ВИA  
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам 15 января принял участие в церемонии закладки фундамента для модернизации и строительства комплекса гостевых домов на Западном озере в Ханое, который предназначен для проведения важных внутренних и международных политических мероприятий, включая съезды партии, специальные культурные программы по случаю национальных праздников и исторических событий, а также для приема международных делегаций высокого уровня.

По словам заведующего канцелярией ЦК КПВ Нгуен Зуй Нгока, это один из трех проектов, которыми управляет канцелярия, наряду с проектами по созданию Музея Коммунистической партии Вьетнама и внедрению цифровой трансформации в партийных органах. Все они направлены на празднование 100-летнего юбилея основания Коммунистической партии Вьетнама.

Проект включает в себя строительство высотных отелей, многофункционального культурного центра, конференц-центра, малоэтажных вилл, ландшафтной инфраструктуры и территории для комплексного административного обслуживания. В комплекс будут интегрированы интеллектуальные системы управления зданиями и современные технологические приложения на базе цифровых платформ, что позволит оптимизировать управление, эксплуатацию и общую эффективность.

Ожидается, что он будет способствовать экономическому, культурному и социальному развитию тысячелетней столицы Ханоя и улучшит имидж Вьетнама в глазах международных друзей.

Проект планируется завершить и ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2027 года.

Нгуен Зуй Нгок призвал инвестора проекта, подрядчиков и заинтересованные стороны к тесной координации для обеспечения прогресса и качества проекта, а также попросил власти Ханоя сотрудничать с канцелярией, чтобы обеспечить наилучшие условия для его строительства.

После этого Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в церемонии закладки первого этапа проекта строительства дороги Данг Тхай Май в районе Tэйхо, которая ведет к комплексу вилл Центрального комитета партии и храму Тэйхо.

ВИА/ИЖВ

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