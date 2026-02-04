НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в церемонии вручения 10-й журналистской премии "Золотые серп и молот"
Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии и выступил с руководящей речью.
10-я Национальная журналистская премия в области партийного строительства "Золотые серп и молот" 2025 года была объявлена 20 января 2025 года на церемонии подведения итогов и вручения 9-й премии. По состоянию на момент завершения приёма работ на 10-ю премию — 2025 года, Постоянный орган премии (Журнал "Коммунист") получил в общей сложности 2 296 конкурсных работ, в том числе 643 публикации в печатных СМИ, 866 материалов в электронных СМИ, 464 телевизионных произведения, 230 радиоматериалов и 93 фотожурналистских работы.
Жюри финального этапа отобрало лучшие произведения и представило их Руководящему комитету премии "Золотые серп и молот" для принятия решения о присуждении 6 премий категории A, 13 — категории B, 18 — категории C, 10 тематических премий и 35 поощрительных премий, а также о награждении 15 коллективов, добившихся выдающихся результатов в организации и реализации премии "Золотые серп и молот" в регионах и ведомствах.
Многие работы глубоко отразили актуальные вопросы строительства и всестороннего укрепления Партии и политической системы, в том числе итоги пятилетней реализации Резолюции XIII Всевьетнамского партийного съезда, резолюций партийных организаций всех уровней на период 2020–2025 годов, а также резолюций Политбюро, Секретариата и ЦК КПВ XIII созыва, особенно в части проведения революционных преобразований организационного аппарата политической системы от центрального до низового уровней, увязанных с упорядочением и корректировкой административно-территориальных границ, внедрением двухуровневой модели местной администрации; совершенствования институциональной базы партийного строительства и развития политической системы; дальнейшего обновления методов руководства и осуществления власти Партией, повышения потенциала реализации руководящих принципов и линии Партии в увязке с прорывными задачами социально-экономического развития и партийного строительства; активной и заблаговременной подготовки партийных съездов всех уровней на период 2025–2030 годов в преддверии XIV Всевьетнамского партийного съезда.
Наряду с этим, ряд работ выявил и указал на существующие недостатки, ограничения и “узкие места” в реализации Десятилетнего плана социально-экономического развития на 2021–2030 годы и шести ключевых задач Резолюции XIII съезда Партии. Некоторые материалы затронули острые современные проблемы, отличаясь высоким уровнем социальной критики и боевитости.
Новшеством в организации церемонии стало её совмещение с чествованием и награждением 96 выдающихся секретарей партийных ячеек по всей стране (по числу лет со дня основания Партии), что наглядно свидетельствует о всё более широком и глубоком распространении работы по строительству и всестороннему укреплению Партии и политической системы среди кадров, партийцев и народа, способствуя укреплению доверия к руководящей роли Партии в революционном деле нации.
Выступая с руководящей речью на церемонии, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что 3 февраля 1930 года была основана Коммунистическая партия Вьетнама, что стало великим историческим поворотом, определившим путь национального освобождения, строительства и развития страны. За 96 лет руководства революцией Партия неизменно сохраняет верность цели национальной независимости в тесной связи с социализмом, постоянно самообновляется и самосовершенствуется, повышает руководящий потенциал и боеспособность, ведя страну и народ через многочисленные трудности и испытания к крупным победам, имеющим историческое значение.
XIV Всевьетнамский партийный съезд является новой вехой в 96-летнем процессе руководства революцией во Вьетнаме. Его успешное проведение ярко отражает чаяния, веру, волю, решимость и новое видение развития Партии и нации. Это служит прочной предпосылкой для того, чтобы вся Партия, весь народ и вся армия обрели стратегическую самостоятельность, уверенность и самодостаточность, уверенно вступили в новую эпоху и успешно реализовали Резолюцию XIV съезда во имя мирного, независимого, демократического, богатого, процветающего, цивилизованного и счастливого Вьетнама, твёрдо идущего по пути социализма.
Генеральный секретарь отметил, что в достижениях XIII съезда значительную, прямую и устойчивую роль сыграли низовые партийные организации, каждая партийная ячейка, каждый партийный член и, в особенности, корпус секретарей партийных ячеек — ключевое звено руководства на местах, наиболее близкое к народу и практике.
Генеральный секретарь подчеркнул, что 96 секретарей партийных ячеек, отмеченных на сегодняшней церемонии, являются достойными представителями более чем 250 тысяч секретарей партийных ячеек по всей Партии, подлинно образцовыми примерами политической стойкости, нравственности и культуры поведения, обладающими научными и креативными методами руководства, формирующими сплочённость в ячейках и доверие народных масс.
Говоря о задачах партийного строительства, Генеральный секретарь указал, что информационно-пропагандистская работа играет особо важную роль в формировании общественного консенсуса, раскрытии культурных ценностей и человеческого потенциала Вьетнама, укреплении доверия кадров, партийцев и народа к руководству Партии.
10-я Национальная журналистская премия в области партийного строительства "Золотые серп и молот", проводимая на протяжении 10 лет подряд, является значимым мероприятием, способствующим утверждению роли и места журналистики в строительстве Партии и политической системы, а также широкому распространению передового опыта, инновационных подходов и образцовых примеров оперативного воплощения партийных резолюций в жизнь.