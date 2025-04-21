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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в художественной программе по случаю 50-летия воссоединения страны

По случаю празднования 50-летия Дня освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.), вечером 20 апреля в городе Хошимин, по указанию Центральной военной комиссии и Министерства обороны, была организована художественная программа под названием «Страна полна радости».
  Художественная программа под названием «Страна полна радости». Фото: ВИА.  
В программе принял участие Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, Секретарь Центральной военной комиссии, а также высокопоставленные руководители партии и государства.

Художественная программа «Страна полна радости» была проведена в крупном масштабе, воссоздав героические этапы истории нашего народа, подчёркивая величие Великой победы весной 1975 года, выделяя руководящую роль партии, Президента Хо Ши Мина, мужественный боевой дух армии и народа, образ солдатов дядюшки Хо в исторической кампании Хо Ши Мина. Программа пробуждает патриотизм, национальную гордость и стремление к развитию страны в новом этапе.

Художественная программа состояла из трёх частей: Часть первая - Стремление к воссоединению - это эмоциональное путешествие в прошлое, напоминание о временах разделения, когда вся страна встала на защиту Родины; часть вторая - Стремление к подъёму - отражает дух единства и солидарности народа в осуществлении всестороннего обновления; часть третья - Стремление к могуществу.

За 50 лет воссоединения страна добилась значительных успехов во всех сферах. Эти достижения стали возможными благодаря тому, что вся партия, весь народ и вся армия максимально проявили лучшие качества нации, превратив боевой дух апреля в веру и движущую силу, направленные в будущее.

Стремление к процветающему и счастливому Вьетнаму - это реалистичное стремление, сформированное и укреплённое на научной основе, в связке со строительством и продвижением национальной системы ценностей, а также раскрытием силы вьетнамского народа в новой эпохе.

Продолжая погружаться в гордые мелодии - мелодии страны мира и обновления, мелодии, несущие чаяния всего народа в новую эпоху - в части третьей «Стремление к могуществу» прозвучали такие музыкальные композиции, как: «Во имя народа», «Армейская песня Чыонгша», «Непоколебимая вера»…

Содержание программы включало в себя разнообразные жанры: вокал, хореографию, инструментальную музыку, театральные постановки и др., с участием более 1000 артистов, певцов и актёров из художественных коллективов военных округов 1, 2, 5, 7, 9.

В программе также приняли участие многие известные артисты, такие как народная артистка Тхань Тхуи, певцы Кам Ван, Тунг Зыонг, Ву Тханг Лой, До То Хоа и другие.

ВИА/ИЖВ

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