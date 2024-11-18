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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в фестивале великого национального единства в провинции Камау

В первой половине дня 17 ноября генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и рабочая делегация ЦК КПВ приняли участие в фестивале великого национального единства в деревне Муй общины Датмуй уезда Нгокхиен провинции Камау.

 

Глава партии высоко оценил достижения местных властей и населения и попросил провинцию Камау в целом и общину Датмуй в частности продолжать оставаться сплоченными и продвигать традиции и достижения, чтобы выполнить поставленные цели и задачи.

Он попросил местных жителей развивать чувство ответственности за поддержание безопасности и порядка, поддерживать друг друга в повседневной жизни и на производстве, а чиновников и членов партии - подавать пример.

Глава партии призвал активизировать усилия по реализации движений патриотического соревнования, а также политики и программ социального обеспечения, отметив, что необходимо уделять больше внимания уязвимым группам населения и жителям островных и неблагополучных районов.

Партийные комитеты всех уровней, органы власти и комитеты Отечественного фронта Вьетнама в Камау должны обновить свое мышление и использовать блок единства, чтобы выполнить оставшиеся задачи 2024 года, реализовать резолюции всеуровневых партийных съездов на 2020-2025 годы и внести вклад в реализацию резолюции всевьетнамского партийного съезда 13-го созыва, сказал То Лам.

По этому случаю, глава партии вручил подарки партийной ячейке, отделу по работе Отечественного фронта деревни Муй, семьям льготной категории, бедным семьям.

Перед участием в мероприятии генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и делегация воскурили благовония в храме предка вьетнамского народа Лак Лонг Куана (община Датмуи, уезд Нгокхиен, провинция Камау).

ИЖВ/ВИА

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