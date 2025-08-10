НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в специальной художественно-публицистической программе “Под славным флагом”
Программа была организована Центральной военной комиссией, Министерством национальной обороны в координации с партийным комитетом Ханоя, городским партийным комитетом Хюэ и городским партийным комитетом Хошимина. Это является частью мероприятий по празднованию 80-й годовщины Августовской революции и Национального дня 2 сентября.
Программа, направленная Главным политическим управлением Народной армии Вьетнама и подготовленная Армейским радио- и телецентром, представляет собой политическую и художественную эпопею, визуальный и эмоциональный манифест, прославляющий любовь к Родине и стремление к миру, стойкость Вьетнама на протяжении всей истории защиты и строительства страны, а также образ "солдат дядюшки Хо", символа национальных ценностей верности, самоотверженности и самопожертвования ради народа.
Одним из ярких событий мероприятия стала прямая трансляция смены караула почетным караулом в музее Хо Ши Мина.
Сочетая симфоническую и лёгкую музыку, рок, рэп, современный танец и современные сценические технологии, программа объединяет три локации вещания, представляющие три региона страны, выступая в роли сердец единой нации. Она создаёт яркий образ Вьетнама, объединённого своим многообразием и гармонией национальной идентичности.
Выступление подтвердило, что в духе "Под славным флагом" мы едины: одна нация, одна вера, одна воля и одно стремление к будущему. В нем также подчеркивалось, что прочной основой партии, страны и народа является героическая народная армия Вьетнама.