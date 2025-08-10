Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в специальной художественно-публицистической программе “Под славным флагом”

Специальная национальная художественно-публицистическая программа “Под славным флагом” прошла одновременно в Ханое, Хюэ и Хошимине, чтобы почтить исторические и культурные ценности страны и благородные качества солдат дяди Хо, а также пробудить национальную гордость и революционные идеалы.
  В программе принимает участие генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Фото: ВИA  
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), секретарь Центральной военной комиссии То Лам присутствовали на мероприятии в Ханое, в то время как премьер-министр Фам Минь Тьинь и председатель Национального собрания Чан Тхань Ман присутствовали на мероприятии в Хюэ и Хошимине соответственно.

Программа была организована Центральной военной комиссией, Министерством национальной обороны в координации с партийным комитетом Ханоя, городским партийным комитетом Хюэ и городским партийным комитетом Хошимина. Это является частью мероприятий по празднованию 80-й годовщины Августовской революции и Национального дня 2 сентября.

Программа, направленная Главным политическим управлением Народной армии Вьетнама и подготовленная Армейским радио- и телецентром, представляет собой политическую и художественную эпопею, визуальный и эмоциональный манифест, прославляющий любовь к Родине и стремление к миру, стойкость Вьетнама на протяжении всей истории защиты и строительства страны, а также образ "солдат дядюшки Хо", символа национальных ценностей верности, самоотверженности и самопожертвования ради народа.

Одним из ярких событий мероприятия стала прямая трансляция смены караула почетным караулом в музее Хо Ши Мина.

Сочетая симфоническую и лёгкую музыку, рок, рэп, современный танец и современные сценические технологии, программа объединяет три локации вещания, представляющие три региона страны, выступая в роли сердец единой нации. Она создаёт яркий образ Вьетнама, объединённого своим многообразием и гармонией национальной идентичности.

Выступление подтвердило, что в духе "Под славным флагом" мы едины: одна нация, одна вера, одна воля и одно стремление к будущему. В нем также подчеркивалось, что прочной основой партии, страны и народа является героическая народная армия Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

