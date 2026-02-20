Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в первом заседании Совета мира по Газе в США

Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам (в центре, задний ряд) принимает участие в учредительном заседании Совета мира Газы в Вашингтоне.

В заседании приняли участие главы государств и руководители более чем 50 стран, включая страны-учредители и государства-наблюдатели Совета мира по Газе.

Выступая на мероприятии, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Совет мира по Газе является координационным механизмом взаимодействия с Организация Объединённых Наций, направленным на согласование гуманитарной помощи, восстановительных работ и стабилизацию ситуации в регионе.

Выступающие представили ключевые опоры переходного этапа в секторе Сектор Газа, включая восстановление безопасности с использованием гражданских полицейских сил, экономическое возрождение, устойчивую гуманитарную помощь и восстановление базовых общественных услуг.

Помимо плана по стабилизации безопасности, на заседании были представлены доклады о планах реконструкции сектора Газа, предусматривающих расчистку завалов, строительство 400 000 жилых домов, развитие гостиничных комплексов, создание сети связи 5G, логистических систем, а также формирование открытых экономических зон.

На заседании девять стран пообещали выделить 7 млрд долларов США на поддержку населения сектора Сектор Газа. Соединённые Штаты заявили о выделении 10 млрд долларов США в пользу Совета мира.

Кроме того, Всемирный банк объявил о создании Фонда реконструкции и развития Газы при Всемирном банке, предназначенного для поддержки управления донорскими взносами и мобилизации финансирования со стороны правительств и частного сектора.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил участие генерального секретаря То Лама в заседании, подтвердив свое глубокое уважение к Вьетнаму, замечательной стране, роль и влияние которой становятся все более значительными.

Участие Вьетнама в Совете мира по Газе направлено на вклад в прекращение конфликта в Газе, защиту гражданского населения, обеспечение безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, восстановление жизненно важной инфраструктуры, а также содействие формированию надежного политического процесса на пути к прочному и устойчивому миру на Ближнем Востоке.

Последовательная позиция Вьетнама заключается в том, что все споры и конфликты должны разрешаться мирными средствами на основе международного права, Устава Организации Объединённых Наций, а также с уважением основных прав и законных интересов всех вовлечённых сторон.

Как страна, пережившая многочисленные войны и получившая ценную поддержку со стороны международного сообщества, Вьетнам, руководствуясь чувством ответственности и доброй воли, готов тесно сотрудничать с членами Совета мира и в пределах своих возможностей участвовать в совместных усилиях по оказанию срочной гуманитарной помощи, восстановлению жизненно важной инфраструктуры и укреплению доверия между сторонами.

Вьетнам поддерживает конкретные решения, направленные на прекращение конфликта, восстановление мира и безопасности, проведение реконструкции и обеспечение средств к существованию населения сектора Сектор Газа, а также на реализацию всеобъемлющего политического процесса в соответствии с международным правом и Уставом Организация Объединённых Наций.

В то же время, с целью обеспечения устойчивого мира и защиты прав населения сектора Газа, Вьетнам выражает надежду, что реализуемые меры будут гарантировать участие всех заинтересованных сторон, прежде всего Палестинской национальной администрации.