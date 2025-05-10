Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в параде Победы, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве

Генеральный секретарь То Лам и его супруга приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Источник: Спутник В приветственной речи на торжественном мероприятии Президент Владимир Путин, Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ, отметил, что 9 мая остаётся главным праздником не только для каждой российской семьи, но и для всех народов, сражавшихся против фашизма. Он подчеркнул актуальность уроков самой кровопролитной войны в истории человечества — международное единство, необходимость борьбы с расизмом, националистическим экстремизмом и идеологиями, разжигающими вражду. Особое внимание было уделено угрозе возрождения риторики, оправдывающей нацизм.



В 2025 году парад впервые принимал Министр обороны РФ Андрей Белоусов. В параде приняли участие более 11,5 тысячи военнослужащих Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии РФ. Кроме того, по Красной площади прошли парадные расчёты из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



Как сообщает Минобороны РФ, среди современной военной техники на параде впервые были представлены боевые разведывательные машины БРМ-1К, 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва», а также беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань», которые Россия применяет в ходе военных действий на Украине.



Также по площади прошли колонны с ракетными комплексами «Ярс» и «Искандер», реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и тяжёлыми огнемётными системами ТОС-2 «Тосочка».



В небе над Красной площадью пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29. В приветственной речи на торжественном мероприятии Президент Владимир Путин, Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ, отметил, что 9 мая остаётся главным праздником не только для каждой российской семьи, но и для всех народов, сражавшихся против фашизма. Он подчеркнул актуальность уроков самой кровопролитной войны в истории человечества — международное единство, необходимость борьбы с расизмом, националистическим экстремизмом и идеологиями, разжигающими вражду. Особое внимание было уделено угрозе возрождения риторики, оправдывающей нацизм.В 2025 году парад впервые принимал Министр обороны РФ Андрей Белоусов. В параде приняли участие более 11,5 тысячи военнослужащих Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии РФ. Кроме того, по Красной площади прошли парадные расчёты из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Как сообщает Минобороны РФ, среди современной военной техники на параде впервые были представлены боевые разведывательные машины БРМ-1К, 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва», а также беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань», которые Россия применяет в ходе военных действий на Украине.Также по площади прошли колонны с ракетными комплексами «Ярс» и «Искандер», реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и тяжёлыми огнемётными системами ТОС-2 «Тосочка».В небе над Красной площадью пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29.

Вьетнамский расчёт на параде в честь 80-летия Великой Победы на Красной площади в Москве, Россия. Источник: screenshot





Впервые в истории Вьетнамская народная армия (ВНА) направила свою группу на парад Победы. 9 мая по Красной площади в составе парадных расчётов прошли 86 вьетнамских офицеров и солдат. Красное знамя с жёлтой звездой развевалось наряду с флагами других стран-участниц. Этот момент вызвал особую гордость и волнение у вьетнамской диаспоры в России и у всех вьетнамцев по всему миру.Участие Вьетнама в параде на Красной площади стало ярким подтверждением курса на независимую, самостоятельную, многовекторную и миролюбивую внешнюю политику. Это также отражает стремление Вьетнама вносить активный вклад в дело поддержания мира, стабильности и международного сотрудничества. Присутствие группы ВНА на Параде Победы стало возможностью продемонстрировать её имидж, престиж и боевой дух на международной арене.Утром 9 мая в Кремле Генеральный секретарь То Лам и его супруга приняли участие в церемонии официальной встречи глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Церемонию возглавил Президент РФ Владимир Путин.Сразу после завершения Парада Победы Генеральный секретарь То Лам и его супруга вместе с руководителями иностранных делегаций и их супругами приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. На памятнике выбиты слова: «Никто не забыт, ничто не забыто».