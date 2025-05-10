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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в параде Победы, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
В 2025 году парад впервые принимал Министр обороны РФ Андрей Белоусов. В параде приняли участие более 11,5 тысячи военнослужащих Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии РФ. Кроме того, по Красной площади прошли парадные расчёты из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Как сообщает Минобороны РФ, среди современной военной техники на параде впервые были представлены боевые разведывательные машины БРМ-1К, 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва», а также беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань», которые Россия применяет в ходе военных действий на Украине.
Также по площади прошли колонны с ракетными комплексами «Ярс» и «Искандер», реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и тяжёлыми огнемётными системами ТОС-2 «Тосочка».
В небе над Красной площадью пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29.
Участие Вьетнама в параде на Красной площади стало ярким подтверждением курса на независимую, самостоятельную, многовекторную и миролюбивую внешнюю политику. Это также отражает стремление Вьетнама вносить активный вклад в дело поддержания мира, стабильности и международного сотрудничества. Присутствие группы ВНА на Параде Победы стало возможностью продемонстрировать её имидж, престиж и боевой дух на международной арене.
Утром 9 мая в Кремле Генеральный секретарь То Лам и его супруга приняли участие в церемонии официальной встречи глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Церемонию возглавил Президент РФ Владимир Путин.
Сразу после завершения Парада Победы Генеральный секретарь То Лам и его супруга вместе с руководителями иностранных делегаций и их супругами приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. На памятнике выбиты слова: «Никто не забыт, ничто не забыто».