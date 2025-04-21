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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в особом концерте «Симфония мира»

По случаю празднования 50-летия Дня освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.) 21 апреля вечером в Хошиминском Большом театре Народный комитет города Хошимин организовал специальный концерт под названием «Симфония мира». Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) То Лам принял участие в программе этого симфонического концерта.
  Генеральный секретарь То Лам и делегаты посещают специальную концертную программу «Симфония мира». Фото: ВИА  
Вместе с Генеральным секретарём ЦК КПВ То Ламом в концерте приняли участие товарищи: Нгуен Тхи Ким Нган — бывший член Политбюро, бывший председатель Национального собрания (НС); Нгуен Зуй Нгок — член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЦК; генерал армии Фан Ван Зянг — член Политбюро, министр обороны; генерал Лыонг Там Куанг — член Политбюро, министр общественной безопасности; Нгуен Ван Нен — член Политбюро, секретарь парткома города Хошимин; а также руководители партии и государства, представители министерств, центральных комитетов, ведомств, властей Хошимина и дипломатических миссий, аккредитованных во Вьетнаме.

Специальный концерт под названием «Симфония мира» объединил Симфонический оркестр Хошиминского театра оперы и балета, подарив зрителям торжественное и эмоциональное музыкальное пространство.

Программа состояла из двух частей, гармонично сочетавших классические произведения мировой музыки с бессмертными вьетнамскими песнями. В первой части зрители насладились знаменитыми произведениями, такими как «Земля надежды и славы» Эдуарда Элгара, «Весенние голоса» Иоганна Штрауса II, а также вьетнамскими композициями — «Страна» (автор Фам Минь Туан), «Песня о любви» (автор Хоанг Вьет). Особенно стоит отметить, что все произведения были аранжированы для симфонического оркестра, придавая знакомым мелодиям новое звучание и эмоциональную глубину.

Под управлением дирижёра Чан Нят Миня вторая часть концерта продолжила покорять сердца публики отрывками из знаменитых опер и саундтреков, такими как «Nessun Dorma» из оперы «Турандот», «Cinema Paradiso», «The Tale of Viktor Navorski» (из фильма «Терминал»). Особое место заняли произведения, прославляющие победу и мир: «Приветствую тебя, воин-освободитель», «Мы — воины Народной полиции Вьетнама», «Страна в полном счастье».

В программе приняли участие выдающиеся исполнители академической музыки — артисты Хошиминского театра оперы и балета, а также приглашённые музыканты из Ханоя, в том числе Народный артист Вьетнама Буй Конг Зуй, Заслуженные артисты Данг Зыонг и Кхань Нгок, Танг Тхань Нам, а также певцы Дао Мак, Чыонг Линь, Бảo Йен, Зуен Хуен, Фам Чанг и другие.

ВИА/ИЖВ

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