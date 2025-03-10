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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в бизнес–диалоге между Вьетнамом и Индонезией
Участники подчеркнули важность мероприятия, поскольку оно приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Индонезией (1955-2025) и проходит в контексте стремления обеих сторон к превращению своих отношений во всеобъемлющее стратегическое партнерство.
На мероприятии были отмечены достижения экономического сотрудничества, инвестиционные возможности и стратегическое партнерство между Вьетнамом и Индонезией в таких развивающихся областях, как искусственный интеллект (ИИ), цифровая экономика, зеленая энергетика, электромобили и партнерство «Справедливый энергетический переход» (JETP).
Делегаты также рассмотрели вопросы сотрудничества в области продовольственной безопасности, индустрии Халяль, образования и морского сотрудничества, что отражает углубление связей между двумя странами. Они подтвердили приверженность обеих стран содействию устойчивому росту, инновациям и региональному сотрудничеству, закладывая основу для более сильного будущего.
В своем выступлении глава партии подчеркнул, что после почти четырех десятилетий реформ, открытости и интеграции под всеобъемлющим руководством КПВ Вьетнам превратился из слаборазвитой страны в символ стабильности и роста.
Вьетнам заслужил доверие многих мировых лидеров как надежный партнер во имя мира и процветания и остается излюбленным направлением для инвесторов и международных туристов, заявил он.
То Лам подтвердил, что достижения Вьетнама основаны на патриотизме, великой национальной солидарности, самодостаточности и сильном стремлении к независимости, свободе и счастью народа.
Эти успехи стали возможны благодаря дальновидному руководству КПВ, решительным усилиям всей политической системы, активному участию и поддержке народа и деловых кругов, а также помощи международных друзей, включая важный вклад индонезийского правительства и бизнеса, сказал он.
Он отметил, что у двух стран есть огромные возможности для укрепления сотрудничества на основе присущих им сильных сторон и импульса их стратегического партнерства, подчеркнув, что это позволит укрепить взаимный консенсус и облегчит мобилизацию ресурсов для важных совместных программ и инициатив, которые принесут пользу обеим сторонам.
То Лам выразил надежду, что индонезийский бизнес продолжит развиваться и останется в числе крупнейших инвесторов во Вьетнаме. Он призвал их использовать свои сильные стороны и воспользоваться возможностями, основанными на равенстве, взаимном уважении и общих выгодах, в соответствии со стратегическими отношениями между двумя странами.
Для достижения этих целей он призвал министерства, отрасли и ведомства двух стран продолжать определять основные направления политики и взаимодействия в двусторонних отношениях, оперативно поддерживать и устранять трудности и препятствия, с которыми сталкиваются инвесторы, внедряя решения по улучшению деловой и инвестиционной среды в направлении прозрачности и открытости.
Он призвал правительство Индонезии поощрять индонезийский бизнес к увеличению инвестиций во Вьетнам, создавая условия и продолжая поддерживать вьетнамских инвесторов в расширении их инвестиционной и деловой активности, особенно в проектах, связанных с наукой, технологиями и инновациями.
Ожидается, что деловые организации и ассоциации обеих стран будут и дальше служить важными мостами, связывающими бизнес-сообщества с соответствующими органами власти обеих сторон.
Инвесторы из обеих стран будут изучать и расширять инвестиции в такие сектора, как наука, технологии, инновации, исследования и разработки; чипы и полупроводники, искусственный интеллект и Интернет вещей (IoT), новая энергетика, например, водород, и возобновляемые источники энергии, финтех, финансовые центры, биотехнологии и здравоохранение, сказал он, добавив, что это сектора, которые Вьетнам и Индонезия имеют потенциал для развития и нуждаются в привлечении инвестиций.
Глава партии подтвердил, что Вьетнам стремится создать благоприятные условия для эффективной инвестиционной и предпринимательской деятельности, направленной на достижение целей устойчивого развития обеих сторон.
Партия и государство Вьетнам всегда рассматривали сектор иностранных инвестиций как важный компонент национальной экономики, способствующий коренным преобразованиям в экономике, положительно влияющий на реформу экономических институтов, улучшающий инвестиционный и деловой климат, укрепляющий репутацию и позиции Вьетнама на международной арене.
Соответственно, Вьетнам всегда уделяет особое внимание и создает наилучшие условия для бизнес-сообщества, в том числе для предприятий с иностранными инвестициями во Вьетнаме.
В рамках стратегии сотрудничества с иностранными инвесторами Вьетнам ориентируется на фазу селективного сотрудничества, привлекая иностранные инвестиции с упором на качество, эффективность, технологии и защиту окружающей среды в качестве основных критериев оценки.
Партия, государство и народ Вьетнама намерены всегда сопровождать, слушать и надеяться на дальнейшую поддержку и тесное сотрудничество со стороны международных партнеров, инвесторов, особенно индонезийских, сказал То Лам.