Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял Торгового представителя США

19 февраля в Вашингтоне (округ Колумбия) генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял Торгового представителя Соединённых Штатов Америки, посла Джеймисона Грира, в рамках участия в первом заседании Совета мира по Газе по приглашению президента США Дональд Трамп.
Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам (справа) принимает торгового представителя США, посла Джеймисона Грира, в Вашингтоне.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравил Соединённые Штаты с успешной организацией первого заседания Совета мира по Газе, подчеркнув, что вопросы мира, безопасности и развития имеют исключительно важное значение для отдельных государств и всего мира. Он также поздравил США с достижением значительных успехов в национальном развитии в период второго президентского срока Дональда Трампа. генеральный секретарь То Лам выразил надежду, что президент Трамп, а также американские деловые круги примут участие в Неделе высокого уровня АТЭС, которая состоится во Вьетнаме в 2027 году.
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам высоко оценил достижения в сотрудничестве между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, безопасности и обороны, а также в области народных обменов. Он выразил надежду, что обе стороны будут совместно работать над дальнейшим продвижением двусторонних отношений, принося практическую пользу двум государствам и их народам, а также внося вклад в мир, стабильность, развитие и процветание региона и всего мира.
Посол Джеймисон Грир выразил искреннюю благодарность генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу за состоявшуюся встречу и поздравил его с переизбранием на недавнем всевьетнамском съезде Партии. Он также уважительно передал генеральному секретарю То Ламу поздравления президента США Дональд Трамп и выразил признательность за участие То Лама в первом заседании Совета мира по Газе, подчеркнув важное значение двусторонних отношений.
Торговый представитель высоко оценил позитивные результаты двусторонних отношений, в том числе в экономической и торговой сферах. Он подчеркнул, что Вьетнам является одним из важных торговых партнёров США, а укрепление двустороннего экономического и торгового сотрудничества будет способствовать общему развитию отношений между двумя странами.
Посол Джеймисон Грир сообщил, что переговоры по взаимному, справедливому и сбалансированному торговому соглашению между Вьетнамом и США добились значительного прогресса и вступают в решающую фазу. Он подчеркнул важное значение данного соглашения для экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, а также высоко оценил активные и конструктивные усилия вьетнамской переговорной группы за прошедший период.
Посол Джеймисон Грир подтвердил, что Торговое представительство США (USTR) и он лично будут и впредь тесно координировать работу с вьетнамскими ведомствами, министерствами и профильными структурами, прилагая все усилия для скорейшего завершения переговорного процесса в соответствии с указаниями генерального секретаря То Лама и президента США Дональда Трампа.
По этому случаю посол Джеймисон Грир передал новогодние поздравления генеральному секретарю То Ламу и народу Вьетнама. 

