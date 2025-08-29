Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял спикера Палаты представителей Новой Зеланди

28 августа в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял спикера Палаты представителей (парламента) Новой Зеландии Джерри Браунли по случаю его официального визита во Вьетнам.
  Генеральный секретарь партии То Лам (справа) и спикер Палаты представителей (парламента) Новой Зеландии Джерри Браунли в Ханое, 28 августа. Фото: ВИA  
Во время приема генеральный секретарь партии То Лам тепло приветствовал спикера Джерри Браунли и делегацию парламента Новой Зеландии, подчеркнув значимость визита, совпадающего с 50-летием установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Новой Зеландией (1975–2025 гг.) и празднованием 80-летия Национального дня Вьетнама (2 сентября).

Он высоко оценил Новую Зеландию как близкого и дружественного партнера, который всегда сопровождал и поддерживал Вьетнам в его национальном развитии. Он подчеркнул, что укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами не только приносит пользу их народам, но и способствует миру, стабильности и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он выразил удовлетворение устойчивым развитием вьетнамcко-новозеландских отношений, в которых политическое доверие является основой для расширения сотрудничества в различных областях. Он предложил обеим сторонам активизировать обмен делегациями на всех уровнях по партийным, правительственным, парламентским, межличностным и деловым каналам для углубления взаимопонимания.

Генеральный секретарь партии То Лам подчеркнул взаимодополняющий характер экономик двух стран и огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. В условиях глобальной экономической и торговой нестабильности он призвал к укреплению экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, созданию благоприятных условий для выхода ключевых товаров каждой страны на рынки других стран, стремясь достичь целевого показателя в 3 миллиарда долларов США в двусторонней торговле.

Он также подчеркнул важность культурных, образовательных и межличностных обменов как ключевой основы двусторонних отношений. Он поблагодарил Новую Зеландию за то, что она приняла большое количество вьетнамских студентов для изучения английского языка и других специальностей, и предложил развивать прямые авиарейсы и упрощать визовые процедуры для облегчения поездок между двумя странами.

По этому случаю глава партии призвал Новую Зеландию продолжать создавать благоприятные условия для проживания, учебы и работы вьетнамской общины в стране и поощрять их вклад в местное социально-экономическое развитие и двусторонние отношения в целом.

Со своей стороны, спикер Джерри Браунли выразил благодарность за тёплый и уважительный приём со стороны правительства и народа Вьетнама. Он поздравил генерального секретаря партии То Лама, других лидеров и народ Вьетнама с 80-й годовщиной Дня независимости и выразил восхищение яркой и патриотической атмосферой, царившей во время его визита, отражающей сильный национальный дух вьетнамского народа.

Спикер выразил признательность Вьетнаму за значительный прогресс и подтвердил, что Новая Зеландия ценит ключевую роль Вьетнама в Юго-Восточной Азии, рассматривая страну как важного и близкого партнера в регионе. Он отметил, что две страны разделяют много общих ценностей, особенно в том, что касается приоритетности экономического роста наряду с социальным и человеческим развитием.

Он заверил, что парламент Новой Зеландии, как представительный орган народа, будет активно поддерживать усилия по укреплению дружбы между двумя народами и углублению сотрудничества в ключевых областях.

Спикер Браунли поприветствовал вьетнамских студентов, ученых и исследователей в Новой Зеландии и высоко оценил позитивный вклад вьетнамского сообщества. Он согласился с необходимостью активизации сотрудничества в области туризма, торговли и инвестиций, в частности, путем ускорения запуска прямых рейсов между двумя странами.

Оба лидера договорились укреплять сотрудничество по региональным и международным вопросам. Генеральный секретарь партии То Лам подтвердил, что Вьетнам готов сотрудничать с Новой Зеландией и поддерживать ее в дальнейшем укреплении связей с АСЕАН, чтобы к 2025 году превратить диалог между АСЕАН и Новой Зеландией во всеобъемлющее стратегическое партнерство.

ИЖВ/ВИА

