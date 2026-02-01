Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял специального посланника Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя Китая Си Цзиньпина

Общий вид приема. Фото: Данг Кхоа

30 января Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял товарища Лю Хайсина, члена ЦК КПК, Заведующего Отделом международных связей ЦК КПК, специального посланника Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя Китая Си Цзиньпина, прибывшего во Вьетнам с визитом для поздравления руководства страны с успешным проведением XIV съезда КПВ.

На приеме Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул, что Вьетнам неизменно питает особые чувства, придает большое значение и отдает первоочередный приоритет отношениям добрососедства между Вьетнамом и Китаем, выразил готовность совместно с Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем Китая Си Цзиньпином и руководителями Китая продолжать руководить ведомствами всех уровней и всеми отраслями в постоянном укреплении и углублении отношений между двумя партиями и двумя странами в новую эпоху.



Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам предложил сторонам и далее укреплять политическое доверие, поддерживать регулярные стратегические контакты на высоком уровне, выстраивать доверительные и искренние отношения между высшим руководством двух партий и двух стран, активизировать теоретический и практический обмен, продолжать расширять и углублять механизмы партийного сотрудничества как на центральном, так и на местном уровнях, повышать эффективность практического взаимодействия с приоритетом развития железнодорожного сотрудничества, продвижения торговли сельскохозяйственной продукцией и установления более тесных связей в сфере науки и технологий.

Генеральный секретарь ЦК КПВ также попросил стороны лучше контролировать и урегулировать разногласия, уважать справедливые интересы друг друга в соответствии с общим пониманием, достигнутым на высоком уровне, и нормами международного права, совместно поддерживать мирную и стабильную обстановку в регионе.



Товарищ Лю Хайсин подтвердил, что Китай всегда придает высокое значение и отдает приоритет развитию дружественных отношений с Вьетнамом в своей добрососедской дипломатии. Он отметил, что Отдел международных связей ЦК КПК будет тесно координировать действия с партийной организацией МИД Вьетнама, прилагать все усилия для развития роли связующего моста в продвижении отношений между двумя партиями и двумя государствами, конкретизации общего понимания на высоком уровне, тем самым придавая новый импульс практическому сотрудничеству между двумя странами в различных сферах.