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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима
Вьетнамский лидер поздравил Малайзию с важными достижениями в области социально-экономического развития. Он считает, что с темпами экономического роста в 5,1% в 2024 году (на 1,5% больше, чем в 2023 году) Малайзия стала одной из ведущих экономик с самыми высокими темпами роста в Азии и вскоре войдет в группу 30 крупнейших экономик мира в следующем десятилетии.
Премьер-министр Анвар Ибрагим сказал, что рад вновь посетить Вьетнам, и выразил свое восхищение президентом Хо Ши Мином, а также прошлой борьбой Вьетнама за национальную независимость и освобождение, подчеркнув при этом значимость и историческое значение победы Дьенбьенфу. В то же время он высоко оценил достижения вьетнамских лидеров и народа в процессе национального строительства и развития за последнее время.
Он подчеркнул, что недавний визит генсека создал очень важную движущую силу, обеспечив высокое единство в правительстве Малайзии, и заявил, что малайзийская сторона полна решимости реализовывать и продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом.
Премьер-министр Анвар Ибрагим обратился к комитетам и координационным механизмам двух стран с просьбой конкретизировать всеобъемлющее стратегическое партнерство в конкретные планы и действия для немедленной реализации и скорейшего достижения результатов.
Обсуждая основные направления сотрудничества, обе стороны договорились расширять обмены и контакты на всех уровнях, особенно на высоком; эффективно реализовывать существующие механизмы двустороннего сотрудничества и двигаться к созданию новых, отвечающих потребностям обеих стран.
Кроме того, они будут максимально использовать потенциал сотрудничества в других ключевых областях, в частности, в сфере обороны и безопасности, торговли и инвестиций, труда, образования, культуры, туризма и обменов между людьми. Похвалив активный двусторонний товарооборот, который приближается к целевому показателю в 18 миллиардов долларов США, установленному лидерами двух стран, стороны признали, что существует множество областей с неиспользованным потенциалом для развития, таких как энергетика, нефтегазовая промышленность, рыболовство, а также развивающиеся отрасли.
Премьер-министр Анвар Ибрагим согласился тесно координировать усилия по содействию новому прогрессу в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве между двумя странами. Он также поддержал предложения Вьетнама по укреплению сотрудничества в других ключевых областях, таких как культура, образование и туризм, используя развивающиеся тенденции.
Обсуждая региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес, стороны договорились и дальше укреплять сотрудничество и поддерживать друг друга в региональных и международных организациях, особенно в рамках АСЕАН и Организации Объединенных Наций.
Глава партии подтвердил, что Вьетнам активно поддерживает Малайзию в успешном выполнении ею роли председателя АСЕАН в 2025 году, добавив, что вместе с другими странами-членами АСЕАН Вьетнам будет работать над продвижением ключевых приоритетов, основных направлений и инициатив Малайзии в год ее председательства в рамках сообщества АСЕАН до 2045 года.
Что касается вопроса Восточного моря, то стороны договорились продолжать поддерживать общую позицию АСЕАН по Восточному морю, обеспечивать полное и серьезное выполнение Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и ускорить переговоры по заключению эффективного и содержательного Кодекса поведения (COC) в Восточном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), в целях превращения Восточного моря в море мира и сотрудничества.