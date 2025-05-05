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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял президента Шри-Ланки
Генеральный секретарь То Лам выразил признательность президенту за участие в церемонии открытия празднования Весак, в ходе которой он выступит с программной речью.
Глава партии Вьетнама поблагодарил президента Диссанаяке за поздравление с 50-летием освобождения Юга и воссоединения страны, подчеркнув, что эта историческая веха значима не только для вьетнамского народа, но и для международных друзей, включая Шри-Ланку, которые выразили солидарность и поддержали борьбу Вьетнама за национальную независимость.
Генеральный секретарь поздравил президента Диссанаяке и JVP - основную партию правящего альянса «Национальная народная власть» (ННВ) - с победой на национальных выборах в Шри-Ланке в конце 2024 года. Он выразил уверенность в том, что под руководством президента Диссанаяке Шри-Ланка достигнет значительного социально-экономического прогресса и национальной стабильности, успешно реализуя свою цель стать развитой страной к 2048 году, когда будет отмечаться ее столетний юбилей.
Президент Диссанаяке подтвердил тесную и давнюю дружбу между Шри-Ланкой и Вьетнамом, которая характеризовалась взаимной поддержкой на протяжении различных исторических периодов. Он поздравил партию, государство и народ Вьетнама с 50-й годовщиной исторической победы 30 апреля, заявив, что это был триумф не только вьетнамского народа, но и Шри-Ланки и миролюбивых народов всего мира.
Президент Диссанаяке выразил восхищение выдающимися экономическими достижениями Вьетнама, отметив, что всего за 50 лет после воссоединения Вьетнам стал одной из самых быстрорастущих экономик мира, с растущим международным авторитетом и престижем. Он выразил заинтересованность своей страны в изучении опыта Вьетнама в области экономического развития, институциональных реформ, борьбы с коррупцией и национального управления.
Стороны с удовлетворением отметили устойчивое развитие традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества своих стран за последние 55 лет. Они признали, что две страны построили глубокое стратегическое доверие и тесное сотрудничество во многих областях, в частности в политике, дипломатии, культуре и обменах между людьми. Они подчеркнули, что давняя дружба, взаимное доверие и понимание являются жизненно важной основой для того, чтобы обе страны могли и дальше использовать свои сильные стороны и укреплять сотрудничество, тем самым создавая взаимную выгоду и внося вклад в развитие и стабильность в регионе.
Лидеры двух стран договорились о дальнейшем укреплении доверия и сплоченности между двумя странами и их правящими партиями. Они договорились активизировать обмены на всех уровнях и превратить сотрудничество в области обороны и безопасности в новый столп двусторонних отношений. Кроме того, они подчеркнули важность прорывов в экономических, торговых и инвестиционных связях, чтобы эффективно реагировать на быстро меняющийся глобальный политический и экономический ландшафт.
Генеральный секретарь То Лам подтвердил, что благодаря своим преимуществам Вьетнам готов сопровождать и сотрудничать со Шри-Ланкой в социально-экономическом развитии. В ответ президент Диссанаяке пообещал содействовать вьетнамским инвестициям в ключевые и стратегические отрасли своей страны.
Стороны также договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в области сельского хозяйства, образования, культуры, туризма, религии и обменов между людьми, а также об ускорении запуска прямого воздушного маршрута для развития двустороннего сотрудничества и связи.
Кроме того, лидеры пообещали наладить более тесную координацию и усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах, в частности в Организации Объединенных Наций и в рамках сотрудничества Юг-Юг. Генеральный секретарь То Лам высоко оценил активную роль Шри-Ланки в ООН и приветствовал ее усилия по укреплению связей с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
По этому случаю президент Диссанаяке передал генеральному секретарю То Ламу приглашение посетить Шри-Ланку. Глава партии Вьетнама выразил свою признательность и поручил двум министерствам иностранных дел принять соответствующие меры.