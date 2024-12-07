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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял президента и генерального директора NVIDIA

Партия и государство Вьетнама рассматривают американского технологического гиганта NVIDIA в качестве ведущего стратегического партнера в области полупроводников и искусственного интеллекта – двух областях, которые являются приоритетными для прорывов страны в повышении производительности и конкурентоспособности, заявил 6 декабря генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (справа) принимает президента и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга в Ханое 6 декабря. Фото: ВИA  
Принимая в Ханое президента и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, глава партии подчеркнул, что страна находится на переломном этапе, требующем революционных изменений как в мышлении, так и в методах для реализации национальной стратегии развития в новую эпоху. Партия и правительство Вьетнама надеются использовать достижения четвертой промышленной революции, рассматривая науку, технологии и инновации как ключ к трансформации модели роста, развитию цифровой экономики и устойчивому развитию, сказал он.

То Лам выразил надежду, что NVIDIA продолжит поддерживать экосистему ИИ во Вьетнаме, повышая технологическую самостоятельность страны, и пообещал создать наилучшие условия для эффективного сотрудничества между корпорацией и вьетнамской стороной, чтобы в итоге превратить Вьетнам в региональный и глобальный центр полупроводников, ИИ и инноваций, способствуя глобальному экономическому развитию и цивилизации человечества.
Пользуясь случаем, он поздравил Дженсена Хуанга с получением премии VinFuture за его выдающийся вклад в развитие человечества и создание лучшего мира.

Высоко оценив активную координацию Дженсена Хуанга и сотрудников NVIDIA с правительством Вьетнама по выполнению обязательств по превращению Вьетнама во «второй дом» корпорации путем создания в стране центров исследований и разработок ИИ и центров данных ИИ, То Лам сказал, что это событие знаменует начало стратегического партнерства между Вьетнамом и технологическим гигантом в области исследований и разработок, передачи технологий и высококачественных кадров, помогая Вьетнаму в полной мере использовать потенциал ИИ для формирования будущего технологий и конкретизации целей развития в новую эру страны.

Дженсен Хуанг, в свою очередь, поблагодарил вьетнамского лидера за интерес к партнерству с NVIDIA и подчеркнул важность ИИ и других передовых технологий в перезагрузке современного технологического мира, сказав, что для Вьетнама это прекрасная возможность развивать новые отрасли, услуги, продукты и бизнес-модели для совершения прорыва и реализации своей амбициозной стратегии развития.

Он выразил свое впечатление о видении и решимости партии и правительства Вьетнама развивать страну с помощью науки, технологий и инноваций в новую эпоху. Дженсен Хуанг подчеркнул конкурентные преимущества страны, в частности качество человеческих ресурсов и потенциал для развития и внедрения новых технологий, которые станут важными мотивами для эффективного и все более расширяющегося сотрудничества с NVIDIA.

NVIDIA готова сотрудничать со страной Юго-Восточной Азии в развитии инфраструктуры, обучении и поддержке стартапов в области искусственного интеллекта, сопровождая страну в достижении целей развития, добавил он.

ИЖВ/ВИА

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