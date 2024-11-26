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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял президента Болгарии

25 ноября во второй половине дня в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял президента Болгарии Румена Радева.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принимает президента Болгарии Румена Радева в Ханое 25 ноября во второй половине дня. Фото: ВИA  
Приветствуя Румена Радева с официальным визитом во Вьетнам в преддверии празднования 75-летия установления дипломатических отношений в 2025 году, То Лам поздравил Болгарию с достижениями в экономическом развитии, а также региональной и международной интеграции.

Лидер партии проинформировал гостя о значительных и всеобъемлющих достижениях Вьетнама за почти 40 лет реформ и подтвердил, что внешняя политика страны направлена на независимость, самостоятельность, мир, дружбу, сотрудничество и развитие, диверсификацию и многосторонность внешних отношений.

Выразив благодарность за помощь, которую правительство и народ Болгарии оказывали Вьетнаму в разные периоды, То Лам подчеркнул, что Вьетнам всегда придает большое значение укреплению своих отношений с традиционными друзьями, в том числе с Болгарией.

Подчеркнув важность Болгарии в качестве ворот для развития связей с Европейским союзом (ЕС), он отметил, что Вьетнам готов выступить в качестве моста между Болгарией и странами Юго-Восточной Азии.

Лидер партии также высоко оценил положительные результаты переговоров и встреч президента Болгарии Румена Радева с вьетнамскими лидерами, а также позитивное развитие вьетнамско-болгарских отношений.

То Лам поделился основными направлениями и мерами по поднятию традиционной дружбы между двумя странами на новую высоту. Среди них - расширение всестороннего сотрудничества, особенно в тех областях, где Болгария имеет сильные стороны, а Вьетнам - потребности, таких как сельское хозяйство, промышленность, электронная техника, информационные технологии, искусственный интеллект и космические исследования.

Со своей стороны, Румен Радев поздравил Вьетнам с его значительными и выдающимися достижениями в области реформ за последние годы, которые, по его словам, укрепили силу, позиции и репутацию страны во всем мире.

Он выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) во главе с генеральным секретарем партии То Ламом вьетнамский народ продолжит добиваться все больших успехов, продвигая нацию в новую эру - эру подъема Вьетнама.

Президент подтвердил, что Болгария высоко ценит давнюю традиционную дружбу с Вьетнамом, считая его одним из главных партнеров в Юго-Восточной Азии. Он также подчеркнул важность сотрудничества между политическими партиями Болгарии и КПВ как ключевого канала для укрепления и развития двусторонних отношений.

Он также поделился с То Ламом мнением об основных мерах по углублению и повышению эффективности двустороннего сотрудничества.

В связи с этим Румен Радев пригласил То Лама посетить Болгарию с официальным визитом в 2025 году по случаю 75-летия установления двусторонних дипломатических отношений. Лидер партии с удовольствием принял приглашение.

ВИА/ИЖВ

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