НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял Посла США Марка Кнаппера
Обмениваясь информацией о ключевых направлениях и приоритетах политики Партии и государства Вьетнама в управлении социально-экономическим развитием, правоприменении и содействии международной экономической интеграции, Генеральный секретарь То Лам подтвердил, что Вьетнам всегда рассматривает США как стратегически важного партнёра и желает вместе с Соединёнными Штатами продолжать реализовывать всеобъемлющее стратегическое партнёрство всё более содержательно и вглубь, укрепляя стратегическую составляющую в сферах сотрудничества, на основе основных принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политической системы друг друга, в соответствии с курсом Вьетнама на независимую и самостоятельную внешнюю политику, многообразие и многовекторность.
Отмечая позитивное и содержательное развитие двусторонних отношений на уровне как двустороннем, так и региональном и международном, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство Вьетнам – США стало образцом в международных отношениях, всё более подтверждая, что страны могут преодолевать прошлое ради построения будущего сотрудничества и дружбы на основе доверия, взаимного уважения и общих интересов.
Подчеркнув важность 2025 года – 30-летия установления дипломатических отношений Вьетнам – США, Генеральный секретарь То Лам предложил двум сторонам продолжать эффективно координировать реализацию повестки дня, активизировать взаимные визиты на всех уровнях, а также вместе способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и в мире.
Генеральный секретарь То Лам отметил усилия Посла Марка Э. Кнаппера и коллектива сотрудников Посольства США в содействии эффективной реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей и содержания сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – США во всех сферах: политика и дипломатия, экономика, торговля и инвестиции, оборона и безопасность, гуманитарное сотрудничество и преодоление последствий войны.
Подчеркнув, что Вьетнам определяет частный сектор как один из важнейших двигателей экономики, Генеральный секретарь То Лам подтвердил, что страна продолжит создавать благоприятные условия для инвестиций американских компаний во Вьетнаме, а также поощрять вьетнамские предприятия к инвестициям в США, принося выгоды и создавая рабочие места для народов обеих стран. Подтвердив, что развитие науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации страны является важнейшим прорывом для достижения стратегических целей роста, Генеральный секретарь То Лам предложил продолжать углублять сотрудничество в приоритетных сферах, таких как наука и технологии, полупроводниковая промышленность, энергетика и цифровая трансформация, а также создать условия для закупки Вьетнамом высокотехнологичной продукции и содействовать передаче передовых технологий из США.
Посол Марк Э. Кнаппер выразил честь вновь встретиться с Генеральным секретарём То Ламом, передал поздравления Партии, Государству и народу Вьетнама по случаю 80-летия Национального праздника, как это уже прозвучало в послании, переданном во время посещения дома №48 на улице Ханг Нганг, где Президент Хо Ши Мин написал Декларацию независимости 1945 года, провозгласившую создание Демократической Республики Вьетнам. Посол подчеркнул, что внимание и поддержка руководства Партии и Государства Вьетнама, а также координация министерств и ведомств стали важнейшим источником мотивации для продвижения отношений Вьетнам – США в последние годы и на перспективу.
Посол Марк Э. Кнаппер также подтвердил, что администрация президента Трампа придаёт большое значение всеобъемлющему стратегическому партнёрству Вьетнам – США и желает, чтобы две страны продолжали укреплять сотрудничество, реализуя его эффективно, содержательно и вглубь, принося практическую пользу народам обеих стран.
Американский посол отметил, что США высоко ценят независимую и самостоятельную внешнюю политику Вьетнама и всегда поддерживают усилия страны в укреплении её растущей роли и влияния в содействии миру и сотрудничеству в регионе и мире. Посол подтвердил, что «сильный, независимый, процветающий и самодостаточный» Вьетнам вносит позитивный вклад в мир и стабильность в регионе и мире, и это всегда получает поддержку США.
Посол Марк Э. Кнаппер выразил особую благодарность за внимание и руководство со стороны руководства Партии и Государства Вьетнама, высоко оценил практические меры страны в продвижении сбалансированной и устойчивой торговли между Вьетнамом и США. Посол США подтвердил, что американские предприятия и партнёры высоко ценят экономическое, инвестиционное и торговое сотрудничество с Вьетнамом, рассматривая страну как одного из ключевых партнёров в глобальной цепочке поставок, а вьетнамский рынок открывает большие возможности для продукции и услуг из США.