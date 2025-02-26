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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял основателя и исполнительного председателя FedEx
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам высоко оценил достижения FedEx во Вьетнаме за последние три десятилетия и подтвердил свою поддержку дальнейшего расширения компании в таких ключевых секторах, как инфраструктура, услуги и транспорт, способствуя укреплению глобальных цепочек поставок и позиционированию Вьетнама как крупного логистического центра. Он призвал FedEx тесно сотрудничать с властями Вьетнама для быстрой и эффективной реализации планов по расширению бизнеса в стране.Глава партии отметил, что 2025 год станет решающим для страны Юго-Восточной Азии, поскольку она готовится к прорывному этапу развития. Он выразил надежду, что компания будет уделять приоритетное внимание Вьетнаму как ключевому рынку, подтверждая при этом приоритет страны перед такими давними партнерами, как FedEx.
В свою очередь, Фредерик Смит выразил гордость за вклад FedEx в экономический рост Вьетнама за последние три десятилетия и отметил потенциал Вьетнама стать ведущим логистическим центром в регионе и мире.
Он также рассказал о планах конгломерата по дальнейшему расширению деятельности во Вьетнаме, включая расширение присутствия в международных аэропортах Таншоннят и Нойбай, а также о перспективах расширения в аэропортах Лонгтхань и Жабинь. Эти усилия направлены на повышение транспортного потенциала Вьетнама и его интеграцию в глобальные цепочки поставок.
Кроме того, То Лам призвал FedEx и Детскую научно-исследовательскую больницу св. Иуды Фаддея углублять сотрудничество с Вьетнамом в области развития лечения рака у детей. FedEx уже давно поддерживает сотрудничество с вьетнамской национальной онкологической больницей и Национальной детской больницей Вьетнама в этой области.В ответ на это Фредерик Смит пообещал по возвращении в США встретиться с руководством больницы и разработать конкретный план поддержки. Он выразил надежду, что Вьетнам сможет достичь показателя выздоровления детей от рака в 94%, аналогичного показателю в США.