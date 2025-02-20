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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял Министра иностранных дел Кубы
То Лам подчеркнул, что для Вьетнама солидарность, поддержка и сотрудничество с Кубой являются ответственностью и моральной обязанностью, направленными на благо двух стран. Это также образцовый вклад в прогрессивное движение в мире. Он предложил обеим сторонам координировать действия для эффективной реализации проектов сотрудничества в области производства продовольствия и энергии, обмениваться мнениями по расширению сотрудничества в таких потенциальных областях, как биотехнологии, здравоохранение и туризм, продолжать эффективно реализовывать механизмы сотрудничества и соглашения между двумя партиями, двумя странами.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья подтвердил, что Куба считает Вьетнам успешной моделью в деле обновления и социально-экономического развития с социалистической ориентацией. Куба придает большое значение отношениям сотрудничества между двумя партиями, создавая прочную основу и направления для двусторонних отношений.
Министр поблагодарил Вьетнам за солидарность и практическую поддержку, особенно в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также за последовательную поддержку Кубы на многосторонних форумах. Он похвалил вьетнамский бизнес за долгосрочные инвестиции в Кубу, отметив, что Вьетнам остается крупнейшим азиатским инвестором в карибскую страну.
Стороны подтвердили свою решимость и дальше углублять образцовые вьетнамско-кубинские отношения, которые были основаны президентом Вьетнама Хо Ши Мином и кубинским лидером Фиделем Кастро и поддерживаются поколениями лидеров и людей из обеих стран. Они договорились активно выполнять обязательства и соглашения высокого уровня и совместно организовывать мероприятия в рамках Года вьетнамско-кубинской дружбы 2025, посвященного 65-й годовщине установления дипломатических отношений (1960-2025 гг.).
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам передал теплые пожелания кубинскому генералу Раулю Кастро и другим высшим руководителям, а также выразил надежду на визит во Вьетнам первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.