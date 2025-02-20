Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял Министра иностранных дел Кубы

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам 19 февраля принял члена Политбюро, министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррилью, который находится во Вьетнаме с трехдневным официальным визитом.
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам (справа) и член Политбюро, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в Ханое 19 февраля. Фото: ВИA  
На приеме Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят солидарность и искреннюю поддержку, которую Куба оказала Вьетнаму, выразил уверенность в том, что Куба продолжит стойко преодолевать трудности и вызовы, добиваться новых успехов в деле строительства и защиты Отечества.

То Лам подчеркнул, что для Вьетнама солидарность, поддержка и сотрудничество с Кубой являются ответственностью и моральной обязанностью, направленными на благо двух стран. Это также образцовый вклад в прогрессивное движение в мире. Он предложил обеим сторонам координировать действия для эффективной реализации проектов сотрудничества в области производства продовольствия и энергии, обмениваться мнениями по расширению сотрудничества в таких потенциальных областях, как биотехнологии, здравоохранение и туризм, продолжать эффективно реализовывать механизмы сотрудничества и соглашения между двумя партиями, двумя странами.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья подтвердил, что Куба считает Вьетнам успешной моделью в деле обновления и социально-экономического развития с социалистической ориентацией. Куба придает большое значение отношениям сотрудничества между двумя партиями, создавая прочную основу и направления для двусторонних отношений.

Министр поблагодарил Вьетнам за солидарность и практическую поддержку, особенно в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также за последовательную поддержку Кубы на многосторонних форумах. Он похвалил вьетнамский бизнес за долгосрочные инвестиции в Кубу, отметив, что Вьетнам остается крупнейшим азиатским инвестором в карибскую страну.

Стороны подтвердили свою решимость и дальше углублять образцовые вьетнамско-кубинские отношения, которые были основаны президентом Вьетнама Хо Ши Мином и кубинским лидером Фиделем Кастро и поддерживаются поколениями лидеров и людей из обеих стран. Они договорились активно выполнять обязательства и соглашения высокого уровня и совместно организовывать мероприятия в рамках Года вьетнамско-кубинской дружбы 2025, посвященного 65-й годовщине установления дипломатических отношений (1960-2025 гг.).

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам передал теплые пожелания кубинскому генералу Раулю Кастро и другим высшим руководителям, а также выразил надежду на визит во Вьетнам первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экспорт креветок достигнет 4,3 миллиарда долларов США в 2025 году

Экспорт креветок достигнет 4,3 миллиарда долларов США в 2025 году

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в 2025 году экспорт креветок из Вьетнама достигнет 4-4,3 миллиарда долларов США. В январе 2025 года креветки оставались самой растущей статьей экспорта, их экспортная стоимость составила 273,349 млн. долларов США, что составляет 35,3% от общего оборота экспорта морепродуктов.
ПОДРОБНЕЕ

Top