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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял заместителя премьер-министра Лаоса, министра общественной безопасности
Он поздравил и высоко оценил значительные достижения, которых Лаос добился в последнее время, особенно в реализации резолюции 11-го национального съезда ЛНРП. К ним относятся поддержание политической стабильности, укрепление национальной обороны и безопасности, стимулирование социально-экономического развития, а также многочисленные успехи во внешней политике, такие как успешное председательство в АСЕАН и председательство на 45-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA-45).
Глава партии подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение укреплению и расширению особой солидарности между Вьетнамом и Лаосом, считая это стратегической задачей, имеющей жизненно важное значение для развития каждой страны.
Вьетнам по-прежнему привержен поддержке развития Лаоса и готов делиться своим опытом во всех областях в целях взаимного развития, подчеркнул он.
Высоко оценив тесное и эффективное сотрудничество между двумя министерствами общественной безопасности, он предложил им продолжать развивать свои прекрасные традиции, укреплять взаимную поддержку и тесное взаимодействие, обмениваться информацией и опытом в борьбе с действиями враждебных сил, направленными на дестабилизацию каждой страны, препятствование мирному развитию, а также в борьбе с транснациональной преступностью, особенно незаконным оборотом наркотиков.
Эти усилия, по его словам, помогут обеспечить безопасность и порядок, построить общую границу мира, стабильности и развития, при этом обе стороны будут решительно противостоять враждебным силам, использующим территорию одной страны для подрыва другой.
По этому случаю глава партии передал теплые приветствия и наилучшие пожелания генеральному секретарю партии, президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту и высшим руководителям Лаоса.
Со своей стороны Вилай Лакхамфонг с уважением передал приветствия генерального секретаря ЛНРП, президента Тхонглуна Сисулита генеральному секретарю партии То Ламу. Он поздравил со значительными достижениями, которых добился вьетнамский народ за последнее время, и выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с То Ламом вьетнамский народ продолжит добиваться новых, еще больших достижений, успешно выполнит резолюцию всевьетнамского партийного съезда 13-го созыва и будет организовать партийные съезды на всех уровнях в преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва в начале 2026 года.
Вилай Лакхамфонг искренне поблагодарил Вьетнам за существенную, своевременную и эффективную поддержку и помощь, которую он оказывал Лаосу на протяжении многих лет, в том числе за содействие Лаосу в успешном проведении саммитов АСЕАН и AIPA в 2024 году.
Он проинформировал То Лама о ситуации в Лаосе в последнее время, о выполнении резолюции 11-го Национального съезда ЛНРП и о сотрудничестве между министерствами общественной безопасности двух стран.
Он подтвердил, что Министерство общественной безопасности Лаоса будет и впредь придерживаться традиций и тесно координировать свои действия с вьетнамскими коллегами в деле надежной защиты национальной безопасности и поддержания общественного порядка и безопасности при любых обстоятельствах, способствуя укреплению и расширению особых отношений между Лаосом и Вьетнамом.