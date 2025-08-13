Báo Ảnh Việt Nam

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам призвал южнокорейский Пусан расширить сотрудничество с вьетнамскими населенными пунктами

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам обратился к руководству города Пусан Республики Корея (РК) с просьбой расширить связи с провинциями и городами Вьетнама, поддержать увеличение инвестиций в такие приоритетные отрасли, как наука и технологии, развитие городов-спутников, логистика и туризм.
  Генеральный секретарь партии То Лам (справа) принимает мэра Пусана Пак Хен Чжуна 13 августа. Фото: ВИA  
13 августа, устраивая прием в честь мэра Пусана Пак Хен Чжуна в рамках его продолжающегося государственного визита в восточноазиатскую страну, глава партии То Лам проинформировал своего гостя о переговорах на высоком уровне с президентом Ли Чжэ Меном, в ходе которых оба лидера согласились поддержать и быть готовыми содействовать сотрудничеству между населенными пунктами обеих сторон.

Он охарактеризовал это как стратегическую возможность для Пусана и вьетнамских городов и провинций углубить свое сотрудничество, предложив корейскому городу поделиться моделями развития и системой управления «умными» портами, которые будут расположены в одной из ключевых прибрежных экономических зон Вьетнама, а также усилить взаимодействие и оказать помощь вьетнамской киноиндустрии. Лидер партии воспользовался случаем, чтобы поздравить город с его замечательными достижениями в области развития, благодаря которым он стал вторым по величине экономическим центром Республики Корея и пятым по величине портовым городом в мире. Он также подчеркнул уникальное географическое положение Пусана, близкое к Вьетнаму, и его отличные отношения с вьетнамскими регионами.

Мэр Парк, со своей стороны, подтвердил важную роль Пусана в развитии экономических связей с Хошимином и Вьетнамом в целом, подчеркнув приверженность Пусана более тесному сотрудничеству с южным экономическим центром Вьетнама, чтобы превратить Пусан в глобальный административный центр.

Приветствуя предложения лидера партии То Лама, он пообещал, что Пусан будет продолжать тесно сотрудничать с Хошимином и другими вьетнамскими регионами в целях содействия существенному сотрудничеству в областях, где обе стороны обладают взаимодополняющими преимуществами, способствуя конкретизации соглашений, достигнутых высокопоставленными лидерами обеих сторон.

Он также подтвердил готовность города поддерживать деятельность вновь созданного Генерального консульства Вьетнама и проводить политику, направленную на защиту законных прав вьетнамских граждан в городе, обеспечивая их дальнейший вклад в развитие Пусана, а также их связующую роль в укреплении дружбы между Вьетнамом и Республикой Корея.

ВИА/ИЖВ

