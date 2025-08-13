НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам призвал южнокорейский Пусан расширить сотрудничество с вьетнамскими населенными пунктами
Он охарактеризовал это как стратегическую возможность для Пусана и вьетнамских городов и провинций углубить свое сотрудничество, предложив корейскому городу поделиться моделями развития и системой управления «умными» портами, которые будут расположены в одной из ключевых прибрежных экономических зон Вьетнама, а также усилить взаимодействие и оказать помощь вьетнамской киноиндустрии. Лидер партии воспользовался случаем, чтобы поздравить город с его замечательными достижениями в области развития, благодаря которым он стал вторым по величине экономическим центром Республики Корея и пятым по величине портовым городом в мире. Он также подчеркнул уникальное географическое положение Пусана, близкое к Вьетнаму, и его отличные отношения с вьетнамскими регионами.
Мэр Парк, со своей стороны, подтвердил важную роль Пусана в развитии экономических связей с Хошимином и Вьетнамом в целом, подчеркнув приверженность Пусана более тесному сотрудничеству с южным экономическим центром Вьетнама, чтобы превратить Пусан в глобальный административный центр.
Приветствуя предложения лидера партии То Лама, он пообещал, что Пусан будет продолжать тесно сотрудничать с Хошимином и другими вьетнамскими регионами в целях содействия существенному сотрудничеству в областях, где обе стороны обладают взаимодополняющими преимуществами, способствуя конкретизации соглашений, достигнутых высокопоставленными лидерами обеих сторон.
Он также подтвердил готовность города поддерживать деятельность вновь созданного Генерального консульства Вьетнама и проводить политику, направленную на защиту законных прав вьетнамских граждан в городе, обеспечивая их дальнейший вклад в развитие Пусана, а также их связующую роль в укреплении дружбы между Вьетнамом и Республикой Корея.