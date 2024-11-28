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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам призвал Ханой взять на себя роль первопроходца во всех областях

27 ноября генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провел рабочее заседание с Постоянным бюро парткома Ханоя, в ходе которого он высоко оценил ключевую роль города и его новаторство в реализации партийных резолюций, а также призвал город продолжать укреплять свои позиции в качестве ведущего населенного пункта.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам проводит рабочее заседание с Постоянным бюро партийного комитета Ханоя 27 ноября. Фото: ВИA  
Глава партии назвал столицу ключевым центром экономического роста и инновационным центром страны. По его словам, ее новаторский и творческий дух в реализации инициатив служит практической моделью для других населенных пунктов, которую они могут перенять и распространить по всей стране.

Он высоко оценил достижения Ханоя в этом году, отметив, что город продолжает укреплять дух солидарности и ответственности, всесторонне и решительно выполняя свои политические задачи. Качество жизни жителей значительно улучшилось, в городе наблюдается заметный прогресс, а авторитет партийных комитетов и местных властей среди населения все больше укрепляется. То Лам также приветствовал подготовку города к проведению всеуровневых партийных конференций.

Он попросил партийный комитет Ханоя сосредоточиться на таких ключевых областях, как защита окружающей среды, управление дорожным движением и цифровая трансформация. Особое внимание следует уделить реконструкции реки Толить, модернизации систем переработки отходов и расширению возможностей общественного зеленого транспорта.

Он также напомнил столице о необходимости ускорить реализацию крупных проектов по поддержке развития местного бизнеса, модернизировать старые жилые дома, а также улучшить услуги здравоохранения и образования.
В то же время город должен стимулировать развитие туризма, особенно в таких объектах наследия, как Императорская цитадель Тханьлонг, сказал он, призвав к расширению сотрудничества с ЮНЕСКО для сохранения и продвижения этого объекта.

Он призвал город сосредоточиться на развитии Западного озера, увязав его с проектами расширения города на Красной реке.

Что касается цифровой трансформации, глава партии попросил город укрепить этот процесс на всех политических и административных уровнях. Он подчеркнул, что это станет основой для нового «цифрового метода производства» и послужит движущей силой модернизации.

По словам заместителя секретаря Ханойского партийного комитета Нгуен Ван Фонга, в 2024 году город уделяет большое внимание партийному строительству и реформированию, выполнению резолюции всевьетнамского партийного съезда 13-го, а также других резолюций и выводов партии в соответствии с изучением и следованием идеологии, морали и образу жизни президента Хо Ши Мина.

Город добился значительного прогресса в модернизации своих административных и политических структур, приведя их в соответствие с центральными директивами для повышения эффективности. Ханой завершил ключевые институциональные реформы, включая поправки к Закону о столице, плану развития Ханоя (2021-2030 гг.) и генеральному плану развития города до 2065 года.

Что касается экономических показателей, то в 2024 году объем поступлений в государственный бюджет города составит 492,3 триллиона донгов (19,39 миллиарда долларов США), что на 9,6% больше, чем в предыдущем году. Город планирует привлечь более 2 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций за весь год, что позволит достичь общего показателя в 7,4 миллиарда долларов США в период с 2021 по 2024 год. Инфраструктурные проекты, включая общественное жилье, цифровые сети и технологические инновации, были отмечены как критически важные для поддержания долгосрочного роста.

ВИА/ИЖВ

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