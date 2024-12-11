Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам призвал инвестиционную компанию KKR внести вклад в развитие связей между Вьетнамом и США

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам (справа) 10 декабря принимает генерала Дэвида Петреуса, партнера глобальной инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts (KKR) и председателя Глобального института KKR. Фото: ВИA



То Лам подтвердил, что США являются ведущим экономическим и инвестиционным партнером Вьетнама, отметив быстрое и всестороннее развитие вьетнамско-американских отношений за последние 30 лет с момента нормализации двусторонних отношений. Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество остается в центре двустороннего партнерства.



Генеральный секретарь партии выразил уверенность, что благодаря широким возможностям и потенциалу для торговли и инвестиций между двумя странами, вьетнамско-американские отношения будут и дальше процветать, принося пользу народам обеих стран и способствуя глобальному экономическому росту.



То Лам поделился видением и решимостью Вьетнама достичь своих целей развития - стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего к 2030 году, а к 2045 году - развитой страной с высоким уровнем дохода. Он подчеркнул, что партия и правительство Вьетнама будут продолжать создавать благоприятные условия для отечественных и иностранных инвесторов путем проведения институциональных реформ. Вьетнам рассматривает успех бизнеса как свой собственный успех и будет активно участвовать в двусторонних и многосторонних торговых и инвестиционных соглашениях и выполнять взятые на себя обязательства.



Лидер партии призвал иностранных инвесторов, в том числе американских, и дальше увеличивать свои инвестиции во Вьетнам, особенно в такие приоритетные области, как цифровая трансформация, «зеленый» переход, возобновляемые и чистые источники энергии и адаптация к изменению климата. Он также призвал американские компании, в том числе KKR, играть активную роль в развитии двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, науки и технологий. Приветствуя Дэвида Петреуса, посетившего Вьетнам с рабочим визитом, лидер партии высоко оценил инвестиционные достижения KKR и выразил надежду, что визит Дэвида Петреуса откроет новые возможности для инвестиций KKR во Вьетнам.То Лам подтвердил, что США являются ведущим экономическим и инвестиционным партнером Вьетнама, отметив быстрое и всестороннее развитие вьетнамско-американских отношений за последние 30 лет с момента нормализации двусторонних отношений. Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество остается в центре двустороннего партнерства.Генеральный секретарь партии выразил уверенность, что благодаря широким возможностям и потенциалу для торговли и инвестиций между двумя странами, вьетнамско-американские отношения будут и дальше процветать, принося пользу народам обеих стран и способствуя глобальному экономическому росту.То Лам поделился видением и решимостью Вьетнама достичь своих целей развития - стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего к 2030 году, а к 2045 году - развитой страной с высоким уровнем дохода. Он подчеркнул, что партия и правительство Вьетнама будут продолжать создавать благоприятные условия для отечественных и иностранных инвесторов путем проведения институциональных реформ. Вьетнам рассматривает успех бизнеса как свой собственный успех и будет активно участвовать в двусторонних и многосторонних торговых и инвестиционных соглашениях и выполнять взятые на себя обязательства.Лидер партии призвал иностранных инвесторов, в том числе американских, и дальше увеличивать свои инвестиции во Вьетнам, особенно в такие приоритетные области, как цифровая трансформация, «зеленый» переход, возобновляемые и чистые источники энергии и адаптация к изменению климата. Он также призвал американские компании, в том числе KKR, играть активную роль в развитии двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, науки и технологий.

Со своей стороны, Дэвид Петреус выразил свое удовлетворение и высоко оценил развитие вьетнамско-американских отношений за последние три десятилетия. Он разделил оптимизм KKR в отношении перспектив инвестиций во Вьетнам, подчеркнув, что Вьетнам и Юго-Восточная Азия остаются ключевыми драйверами глобального экономического роста.



Дэвид Петреус подчеркнул сильные стороны Вьетнама, в том числе его приверженность верховенству закона, сильное управление, безопасность и высококачественные системы образования и подготовки кадров, которые привлекательны для инвесторов. Он отметил, что региональные тенденции также открывают возможности для увеличения инвестиций и торговли с Вьетнамом.



По его словам, приоритетные области, определенные Вьетнамом, такие как телекоммуникации, развитие «зеленой» энергетики, центры обработки данных и адаптация к изменению климата, соответствуют инвестиционной направленности KKR.

Дэвид Петреус подтвердил, что KKR активно ищет возможности для расширения сотрудничества и инвестиций во Вьетнаме. Он также выразил готовность продолжать поддерживать развитие вьетнамско-американских отношений в будущем.



