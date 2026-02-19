Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам прибыл в США для участия в открытии заседания Совета мира по Газе

18 февраля (по местному времени) спецборт с Генеральным секретарём ЦК КПВ То Ламом и сопровождающей его делегацией прибыл на военный аэродром Эндрюс (США) для участия в заседании-открытии Совета мира по Газе.
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам прибыл в военный аэропорт Эндрюс (столица Вашингтон, округ Колумбия). (Фото: ВИА)

По приглашению Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, председателя-основателя Совета мира по Газе, Генеральный секретарь ЦК КПВ примет участие в мероприятиях Совета, которые пройдут 18–20 февраля 2026 года.

В военном аэропорту Эндрюс генерального секретаря То Лама и делегацию встретили посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг; посол, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН До Хунг Вьет; заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг; генеральный консул Вьетнама в Сан-Франциско Хоанг Ань Туан; генеральный консул Вьетнама в Хьюстоне Хоанг Тхюи Зыонг, а также сотрудники Посольства.

Будучи членом-основателем, Вьетнам выражает надежду совместно с другими участниками содействовать укреплению роли Совета мира по Газе в продвижении мирного процесса и восстановлении сектора Газа на основе резолюций Совета Безопасности ООН, обеспечивая законные интересы всех сторон, прежде всего палестинского народа, в соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединённых Наций.

Участие генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в заседании-открытии Совета мира по Газе является проявлением поддержки мирных усилий в целом и инициативы по восстановлению сектора Газа в частности. Это будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между Вьетнамом и США в решении региональных и глобальных вопросов в духе их всеобъемлющего стратегического партнёрства.

 

ИЖВ/ВИА

