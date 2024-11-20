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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам председателя НС Армении

19 ноября в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял председателя Национального собрания (НС) Армении Алена Симоняна, который находится с официальным визитом во Вьетнаме - это первый подобный визит высшего законодателя Армении с тех пор, как две страны установили дипломатические отношения более трех десятилетий назад.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (справа) и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на встрече в Ханое 19 ноября. Фото: ВИA  
Глава партии выразил уверенность, что визит придаст новый импульс укреплению двусторонней традиционной дружбы и многогранного сотрудничества в предстоящий период.

Отметив, что дружба выдержала испытание временем и историческими изменениями, То Лам выразил признательность за поддержку Арменией усилий Вьетнама по национальному развитию.

Реализуя свою внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества, развития, многосторонности и диверсификации отношений, Вьетнам всегда придает большое значение укреплению связей с традиционными партнерами, в том числе с Арменией, подтвердил То Лам.

Высоко оценив плодотворные результаты переговоров Симоняна с председателем НС Чан Тхань Маном, То Лам назвал это событие важной вехой в развитии парламентских отношений. Он отметил, что остается огромное пространство для двустороннего сотрудничества в различных сферах, и предложил ключевые меры по укреплению дружбы для достижения эффективности и практических результатов, способствующих региональному и глобальному миру, стабильности и развитию.

Председатель НС Армении подчеркнул, что его страна высоко ценит давнюю дружбу с Вьетнамом.

Он сказал, что сейчас наступил решающий момент для активизации двустороннего сотрудничества в различных областях, и выразил согласие с предложениями принимающей стороны о таких мерах, включая активизацию совместной работы в области образования, подготовки кадров и обменов между людьми.

ВИА/ИЖВ

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