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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам председателя НС Армении
Отметив, что дружба выдержала испытание временем и историческими изменениями, То Лам выразил признательность за поддержку Арменией усилий Вьетнама по национальному развитию.
Реализуя свою внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества, развития, многосторонности и диверсификации отношений, Вьетнам всегда придает большое значение укреплению связей с традиционными партнерами, в том числе с Арменией, подтвердил То Лам.
Высоко оценив плодотворные результаты переговоров Симоняна с председателем НС Чан Тхань Маном, То Лам назвал это событие важной вехой в развитии парламентских отношений. Он отметил, что остается огромное пространство для двустороннего сотрудничества в различных сферах, и предложил ключевые меры по укреплению дружбы для достижения эффективности и практических результатов, способствующих региональному и глобальному миру, стабильности и развитию.
Председатель НС Армении подчеркнул, что его страна высоко ценит давнюю дружбу с Вьетнамом.
Он сказал, что сейчас наступил решающий момент для активизации двустороннего сотрудничества в различных областях, и выразил согласие с предложениями принимающей стороны о таких мерах, включая активизацию совместной работы в области образования, подготовки кадров и обменов между людьми.