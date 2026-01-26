Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам председательствовал на церемонии приветствия Генерального секретаря ЦК НРПЛ, Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (слева) и Генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит обходят строй почетного караула. Фото: ВИА



В первой половине дня 26 января в Президентском дворце состоялась торжественная официальная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК НРПЛ, Президента Лаоса, его супруги и высокопоставленной делегации Партии и Государства Лаоса с соблюдением высочайшего протокола, предусмотренного для глав государств. Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и его супруга председательствовали на церемонии приветствия.

В церемонии приветствия Генерального секретаря ЦК НРПЛ, Президента Лаоса, его супруги и высокопоставленной делегации Партии и Государства Лаоса, совершающих государственный визит во Вьетнам, приняли участие члены Политбюро: Чан Кам Ту, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ; Ле Минь Хынг, заведующий организационным Отделом ЦК КПВ; генерал армии Фан Ван Зянг, министр обороны; генерал Лыонг Там Куанг, министр общественной безопасности; Фам Зя Тук, заведующий Канцелярией ЦК КПВ; Ле Хоай Чунг, министр иностранных дел; До Ван Чиен, постоянный заместитель председателя Национального собрания; Нгуен Зюи Нгок, секретарь партийного комитета Ханоя.

С раннего утра многочисленные подростки, школьники и жители столицы с флагами Вьетнама и Лаоса, а также с яркими свежими цветами в руках выстроились вдоль обеих сторон улицы Хоангвантху, ведущей к Президентскому дворцу, радостно приветствуя Генерального секретаря ЦК НРПЛ, Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, его супругу и высокопоставленную делегацию Партии и Государства Лаоса.

Визит проходит в весьма важный для обеих стран момент: Лаос недавно успешно провел XII съезд НРПЛ, а товарищ Тхонглун Сисулит вновь избран Генеральным секретарем ЦК НРПЛ XII созыва; Вьетнам также недавно успешно провел XIV съезд КПВ, и товарищ То Лам вновь избран Генеральным секретарем ЦК КПВ XIV созыва.

Этот визит отражает высочайший уровень политического доверия, особую близость и тесную координацию между двумя Партиями и двумя государствами, способствует выводу двусторонних отношений на новый уровень и задает ориентиры для всеобъемлющего, эффективного и содержательного сотрудничества на новом этапе развития отношений между двумя странами.

Сразу после церемонии приветствия Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и высокопоставленная делегация Вьетнама, а также Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, Президент Лаосса Тхонглун Сисулит и высокопоставленная делегация Лаоса провели переговоры в центральном комитете КПВ.