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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам председательствовал на заседании с ключевыми руководителями

6 августа в Ханое под председательством генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама состоялось заседание ключевых руководителей, на котором были подведены итоги работы за июль и намечены основные задачи на август.
  На заседании. Фото: ВИА  
Это было первое заседание ключевых руководителей после избрания президента То Лама генеральным секретарем ЦК КПВ. В заседании также приняли участие члены Политбюро, в том числе премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и постоянный член секретариата ЦК партии Лыонг Кыонг.

Руководители согласились с тем, что в июле ЦК КПВ успешно решил важные вопросы, включая партийное строительство, социально-экономическое развитие, национальную оборону и безопасность, внешние связи и социальную политику, особенно те, которые касаются оказания помощи общинам, пострадавшим от стихийных бедствий и землетрясений. Цели и задачи, поставленные ЦК КПВ, Политбюро, Секретариатом, Правительством и Национальным собранием на июль, были в основном выполнены.

Генеральный секретарь, президент государства То Лам попросил рассмотреть оставшиеся задачи до конца 2024 года и наметить решения для их быстрого и эффективного выполнения, продолжая тщательную подготовку для обеспечения наилучших результатов 10-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва.

Он призвал подкомитеты по подготовке к 14-му всевьетнамскому партийному съезду придерживаться своего рабочего графика и ускорить рассмотрение теоретических и практических вопросов за 40 лет обновления Вьетнама, которые послужат основой для докладов на предстоящем съезде. предстоящем съезде.

Центральным и местным органам было поручено оперативно завершить назначения на руководящие должности, эффективно подготовившись к съездам на всех уровнях в преддверии 14-го всевьетнамского съезда партии.

По его словам, необходимо уделить дополнительное внимание обеспечению эффективного и действенного функционирования низовой политической системы, чтобы свести к минимуму неудобства и трудности для граждан.

В области социально-экономического развития необходимо сосредоточиться на устранении препятствий и "узких мест", чтобы облегчить процветание предприятий и предпринимателей. Это включает в себя содействие инвестициям и ведению бизнеса, повышение эффективности производства и создание благоприятных условий для производства, торговли и повседневной жизни.

На заседании также были рассмотрены другие важнейшие вопросы, стоящие перед страной в ближайшем будущем.


ВИА/ИЖВ

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