Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам председательствовал на заседании с ключевыми руководителями

На заседании. Фото: ВИА

Это было первое заседание ключевых руководителей после избрания президента То Лама генеральным секретарем ЦК КПВ. В заседании также приняли участие члены Политбюро, в том числе премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и постоянный член секретариата ЦК партии Лыонг Кыонг.Руководители согласились с тем, что в июле ЦК КПВ успешно решил важные вопросы, включая партийное строительство, социально-экономическое развитие, национальную оборону и безопасность, внешние связи и социальную политику, особенно те, которые касаются оказания помощи общинам, пострадавшим от стихийных бедствий и землетрясений. Цели и задачи, поставленные ЦК КПВ, Политбюро, Секретариатом, Правительством и Национальным собранием на июль, были в основном выполнены.Генеральный секретарь, президент государства То Лам попросил рассмотреть оставшиеся задачи до конца 2024 года и наметить решения для их быстрого и эффективного выполнения, продолжая тщательную подготовку для обеспечения наилучших результатов 10-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва.Он призвал подкомитеты по подготовке к 14-му всевьетнамскому партийному съезду придерживаться своего рабочего графика и ускорить рассмотрение теоретических и практических вопросов за 40 лет обновления Вьетнама, которые послужат основой для докладов на предстоящем съезде. предстоящем съезде.Центральным и местным органам было поручено оперативно завершить назначения на руководящие должности, эффективно подготовившись к съездам на всех уровнях в преддверии 14-го всевьетнамского съезда партии.По его словам, необходимо уделить дополнительное внимание обеспечению эффективного и действенного функционирования низовой политической системы, чтобы свести к минимуму неудобства и трудности для граждан.В области социально-экономического развития необходимо сосредоточиться на устранении препятствий и "узких мест", чтобы облегчить процветание предприятий и предпринимателей. Это включает в себя содействие инвестициям и ведению бизнеса, повышение эффективности производства и создание благоприятных условий для производства, торговли и повседневной жизни.