Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам председательствовал на заседание по борьбе с коррупцией и расточительством
Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК), Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам председательствовал на заседании.
С момента 28-го заседания (7 июля 2025 года) партийные комитеты и компетентные органы прилагали усилия, тесно координировали действия, строго следовали 4 требованиям и 6 задачам, указанным в Заключении Генерального секретаря. Работа по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями продолжала приносить значительные результаты, внося важный вклад в строительство и укрепление Партии, политической системы и развитие экономики и общества.
Следственные органы возбудили, расследовали, предъявили обвинения и рассмотрели в судах множество дел о коррупции, экономических и должностных преступлениях. По делам, находящимся под контролем Руководящего комитета, были возбуждены, расследованы, переданы в суд и рассмотрены многие дела, в том числе завершён ряд резонансных процессов, вызвавших широкий общественный интерес. Компетентные органы также сосредоточили усилия на борьбе с преступлениями, связанными с производством и торговлей поддельными и некачественными товарами, особенно в сфере продуктов питания и лекарственных средств, а также ликвидировали организованные преступные группы при пособничестве коррумпированных должностных лиц.
Контрольно-ревизионная комиссия, партийные комитеты и ревизионные комиссии всех уровней сосредоточили внимание на проверке вопросов и дел в соответствии с заключениями Руководящего комитета. С 28-й сессии партийные комитеты и ревизионные комиссии всех уровней привлекли к дисциплинарной ответственности 13 партийных организаций и 190 членов партии. Центральный исполнительный комитет, Политбюро, Секретариат и Инспекционная комиссия привлекли к дисциплинарной ответственности 8 руководящих работников, находящихся под контролем Политбюро и Секретариата; таким образом, общее число дисциплинарных взысканий, наложенных с начала 2025 года, достигло 19.
Правительство и премьер-министр провели инвентаризацию и классификацию почти 3.000 проектов с задержкой реализации, выработали решения для разблокирования ключевых проектов; одновременно занимаются урегулированием десятков тысяч объектов недвижимости, оставшихся после реорганизации административных единиц. Правительственная инспекция проверила сотни проектов с низкой эффективностью и риском растрат.
В ближайшее время Постоянный бюро Руководящего комитета потребовал сосредоточиться на окончательном решении серьёзных дел о коррупции, расточительстве и негативных явлениях, вызывающих общественный резонанс. Ставится задача до конца 2025 года и перед 14-ым съездом Партии завершить расследование, обвинение и судебное рассмотрение ряда дел, в том числе связанных с корпорацией «Тхуанан» (этап 2); проектами строительства второй базы больниц Бачмай и Вьетдык; проектом Центра управления VICEM; делами в сфере безопасности пищевых продуктов, а также делом, произошедшим в Центральном институте судебной психиатрии…
Особое внимание уделяется расследованию дел, связанных с коррумпированными чиновниками и предприятиями с целью извлечения выгоды. Одновременно проводится проверка управления, лицензирования и разработки полезных ископаемых по всей стране, устраняются нарушения и повышается эффективность использования ресурсов.
Руководящий комитет потребовал в кратчайшие сроки завершить решение по 11 проектам, порученным парткомитету правительства, и ввести их в эксплуатацию в 2025 году; ускорить подведение итогов проверок по 563 незавершённым проектам; форсировать обработку вопросов, связанных с избыточными зданиями и земельными участками после реорганизации аппарата, не допуская их разрушения, захвата или нецелевого использования.
Постоянный бюро Руководящего комитета подчеркнул необходимость строгого контроля над властью, увязки борьбы с коррупцией и расточительством с построением двухуровневой честной власти, служащей народу, особенно на низовом уровне. Необходимо усилить контроль и надзор за решением дел для граждан и предприятий, строго и открыто пресекать нарушения.
Руководящий комитет предложил продолжать активно переходить к профилактике коррупции на ранних стадиях, своевременно устранять пробелы, совершенствовать институты и законодательство; усиливать открытость, прозрачность и подотчётность в государственной службе; активно внедрять цифровизацию и воспитывать честность среди кадров, партийцев и населения. Следует сосредоточить надзор на таких горячих сферах, как земля, природные ресурсы, полезные ископаемые, энергетика, государственные финансы и имущество, безопасность пищевых продуктов, а также ключевые проекты.
На заседании было принято решение поставить дело о злоупотреблении должностными полномочиями в Центральной многопрофильной больнице Тайнгуен под контроль Комитета.
Постоянный бюро Руководящего комитета поручил в срочном порядке подготовить всеобъемлющий обзор работы по предотвращению и борьбе с коррупцией, растратами и негативными проявлениями в период работы 13-ого съезда партии, а также подвести итоги расследования, судебного преследования и судебных разбирательств по связанным с этим делам.
