НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Правовая база должна быть опережающей и достаточно мощной, чтобы Ханой полностью раскрыл свой потенциал и стал драйвером развития
Для предотвращения подтоплений Ханой планирует строительство подземных сооружений и подземных транспортных систем в комплексе с кольцевыми, радиальными и продольными транспортными коридорами, а также интеграцию с системами сбора подземных вод, противопаводковыми подземными резервуарами и насосными станциями.
В целях устранения транспортных заторов город дополнит межрегиональные автомобильные и железнодорожные транспортные связи с прилегающими провинциями; усилит систему межрайонных транспортных связей, соединяющих новые и старые городские районы; а также запланирует строительство дополнительных крупных мостов через реку Хонгха для расширения пространства городского развития. Также будет ускорено комплексное строительство системы кольцевых магистралей 1, 2, 4 и 5 и радиальных осей.
В области охраны окружающей среды город проведёт пересмотр планов по обращению с твёрдыми отходами, предложит корректировку мест размещения, масштабов и технологических требований объектов переработки; разработает планы по цепочкам переработки твёрдых отходов и сточных вод; внедрит раздельный сбор отходов; а также дополнит размещение и мощности очистных сооружений в соответствии с новой структурой городского развития.
Город также приступит к реструктуризации городской среды, что должно привести к революционным изменениям в архитектурно-ландшафтном облике, жилищном строительстве, а также в сфере сохранения и развития наследия.
Параллельно с решением инфраструктурных проблем город уделяет особое внимание культурному планированию: оба берега реки Хонгха будут преобразованы в крупнейшее в столице общественное культурно-художественное пространство. Планируется развитие образовательной системы и формирование университетских городков, что позволит устранить перегрузку школ в центральных районах и вынести крупные образовательные учреждения на периферию для создания университетских городов международного уровня. В сфере здравоохранения Ханой будет развиваться как ведущий региональный центр высокотехнологичной медицины, разгружая центральные больницы и развивая медицинский и оздоровительный туризм. В области науки и технологий Парк высоких технологий Хоалак определён как ядро национальных инноваций с дальнейшим расширением для привлечения международных технологических корпораций.
Что касается модели социально-экономического развития и цели двузначного роста, город намерен реализовывать её одновременно по трём опорам - экономике, окружающей среде и социальной сфере. В период 2026–2030 годов ключевыми драйверами экономического роста определены наука и технологии, инновации и цифровая экономика.
Подводя итоги встречи, Генеральный секретарь То Лам отметил, что городской партийный комитет Ханоя сосредоточил усилия на прямом решении затянувшихся острых проблем столицы - транспортных заторов, загрязнения окружающей среды, подтоплений, городского порядка и безопасности пищевых продуктов, рассматривая их как задачи, по которым должны быть достигнуты измеримые сдвиги с ежемесячной и ежеквартальной оценкой и с чёткой ответственностью каждого ведомства и уровня. Особенно заметный прогресс достигнут в освобождении территорий и реализации проектов городской инфраструктуры, которые годами находились в тупике, причём в сжатые сроки и с высоким уровнем срочности.
Генеральный секретарь подчеркнул, что Ханой не может развиваться как просто крупный регион, а должен быть позиционирован и управляться как центр формирования национального развития, играющий ведущую роль в выработке новых моделей и нового мышления. Каждый успех Ханоя - в городском управлении, организации пространства развития, решении проблем заторов, загрязнения и подтоплений, дисциплине государственных инвестиций, административной реформе и цифровой трансформации - будет оказывать значительное влияние на мышление и практику других регионов и всей страны. Если Ханой замедлится, замедлится вся страна.
Подчеркнув, что Генеральный план столицы с горизонтом 100 лет должен стать продуктом интеллекта, ответственности и устремления к развитию и что решения, принимаемые сегодня, определят Ханой через 50 и 100 лет, Генеральный секретарь в целом поддержал основные ориентиры долгосрочного планирования, включая новое концептуальное предложение перейти от модели «пяти городских зон, пяти пространственных осей, пяти городских районов и городов-спутников» к модели «многополярность – многоцентровость, многоуровневость – многослойность».
Он предложил придерживаться семи ключевых требований: планирование столицы должно рассматривать Ханой в общей стратегии развития страны; человек и качество жизни должны быть высшим критерием; развитие должно быть гармоничным между современностью и традицией, между расширением и сохранением; планирование должно опережать реальность, обладать дальним горизонтом и открытым пространством роста, создавая запас для будущих поколений; Ханой должен проектироваться как центр творчества, знаний и инноваций страны; обеспечение обороны, безопасности и общественной стабильности должно быть сквозным принципом; процесс планирования должен быть научным, демократичным, публичным и прозрачным, с учётом мнений учёных, экспертов внутри страны и за рубежом и народа, при этом необходимо сохранять принципиальность и не допускать искажения планов из-за местных или групповых интересов и узковедомственного мышления.
Генеральный секретарь потребовал определить формирование и совершенствование институциональной основы развития столицы как ключевое прорывное звено, имеющее решающее значение для качества и темпов долгосрочного развития. Без соответствующих институтов невозможен качественный план, а без превосходящих институтов невозможно создать превосходящее пространство развития. Поправки к Закону о столице должны разрабатываться с инновационным мышлением и долгосрочным видением, создавая мощную правовую основу для того, чтобы Ханой максимально использовал свои особые преимущества, смело опробовал новые модели и подходы при одновременном обеспечении дисциплины, прозрачности и ориентации на общее благо. Изменение Закона о столице — это не только дело Ханоя, но и общая ответственность Национального собрания, Правительства и центральных ведомств по устранению правовых барьеров и обеспечению согласованности всей правовой системы. Центральные органы должны сопровождать и поддерживать Ханой, предоставляя ему необходимое правовое пространство, инструменты и полномочия, чтобы столица могла выполнять роль центра, распространяющего импульсы развития на Столичный регион и всю страну.
Городской партийный комитет Ханоя и центральные органы должны тесно координировать работу по завершению этих важных документов и представить Политбюро проект новой резолюции о развитии столицы, а также внести в Национальное собрание три ключевых документа: резолюцию 15-NQ/TW, пересмотренный Закон о столице и Генеральный план столицы.
В части формирования новой модели роста и цели двузначных темпов Генеральный секретарь отметил, что Ханою необходимо раскрыть новые драйверы и решительно придерживаться курса на устойчивый двузначный рост, при этом в краткосрочной перспективе обеспечить рост не ниже 11 % в 2026 году. Для достижения этой цели ключевым является не безусловное расширение масштабов, а формирование новой модели роста, основанной прежде всего на повышении производительности труда за счёт знаний, науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и качества человеческих ресурсов. Новая модель роста столицы должна быть тесно увязана с институциональными реформами, существенным улучшением инвестиционно-деловой среды, привлечением и использованием талантов, формированием полюсов роста, инновационных пространств и экосистем, что позволит создать устойчивые импульсы развития, способные вести за собой Столичный регион и вносить достойный вклад в рост всей страны.
Поддерживая решения Ханоя по расширению децентрализации и делегированию полномочий, а также по устранению пяти проблем— подтоплений, транспортных заторов, городского порядка, загрязнения окружающей среды и безопасности пищевых продуктов, Генеральный секретарь подчеркнул необходимость изучить возможность предоставления Ханою максимальных полномочий для самостоятельного решения этих вопросов вместо многоступенчатого согласования, а также устранить препятствия в области науки и технологий, инноваций и практической реализации.
Обладая тысячелетней культурной традицией, сплочённым и решительным кадровым корпусом и единством народа, Генеральный секретарь выразил уверенность, что партийная организация, власти и жители столицы преодолеют все трудности и добьются ещё более значительных успехов, достойных званий «Героическая столица», «Город за мир» и «Творческий город».