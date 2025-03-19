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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам похвалил деловые круги США за вклад в развитие двустороннего сотрудничеста
То Лам подтвердил, что Вьетнам считает США стратегически важным партнером, а экономическое, торговое, инвестиционное и научно-технологическое сотрудничество служит основой и движущей силой отношений.
Он выразил желание Вьетнама и дальше укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство с США, способствуя развитию стабильных экономических и торговых связей, которые приносят пользу бизнесу и гражданам обеих стран, поддерживая мир, стабильность и процветание на глобальном и региональном уровнях.
Поскольку рост отношений между Вьетнамом и США положительно сказывается на связях между США и АСЕАН, он призвал USABC продолжать поддерживать единство, сотрудничество, развитие и процветание АСЕАН, называя этот регион динамичным и перспективным рынком, полным возможностей для американских предприятий.
По его словам, к 100-летию основания Коммунистической партии Вьетнама в 2030 году и 100-летию основания страны в 2045 году Вьетнам проводит комплексные реформы и завершает институциональные реформы. Они включают в себя совершенствование институциональной базы, модернизацию инфраструктуры, упорядочение административных процессов и повышение эффективности аппарата для облегчения работы иностранных инвесторов, в том числе из США.
Подчеркивая важнейшую роль науки и технологии в развитии Вьетнама, он предложил американским предприятиям увеличить инвестиции в такие ключевые сектора, как развивающиеся технологии, цифровая экономика, «зеленый переход», возобновляемые источники энергии и логистика, чтобы совместить сильные стороны США с потребностями Вьетнама.
Тед Осиус и представители корпорации подтвердили свою приверженность развитию отношений между Вьетнамом и США, отдавая должное пристальному вниманию и руководству со стороны вьетнамского руководства. Они уверены, что стратегическое видение генерального секретаря То Лама и других вьетнамских лидеров направит страну на достижение целей развития.