Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам похвалил деловые круги США за вклад в развитие двустороннего сотрудничеста

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам 18 марта похвалил деловые круги США, в частности Деловой совет США-АСЕАН (USABC), за практический вклад в развитие вьетнамско-американского сотрудничества в области торговли и инвестиций.
  На приеме. Фото: ВИA  
Во время приема в Ханое делегации USABC во главе с ее президентом и генеральным директором Тедом Осиусом, бывшим послом США во Вьетнаме, То Лам приветствовал их рабочую поездку, отметив, что она совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между Вьетнамом и США и вторым годом их всеобъемлющего стратегического партнерства.

То Лам подтвердил, что Вьетнам считает США стратегически важным партнером, а экономическое, торговое, инвестиционное и научно-технологическое сотрудничество служит основой и движущей силой отношений.

Он выразил желание Вьетнама и дальше укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство с США, способствуя развитию стабильных экономических и торговых связей, которые приносят пользу бизнесу и гражданам обеих стран, поддерживая мир, стабильность и процветание на глобальном и региональном уровнях.

Поскольку рост отношений между Вьетнамом и США положительно сказывается на связях между США и АСЕАН, он призвал USABC продолжать поддерживать единство, сотрудничество, развитие и процветание АСЕАН, называя этот регион динамичным и перспективным рынком, полным возможностей для американских предприятий.

По его словам, к 100-летию основания Коммунистической партии Вьетнама в 2030 году и 100-летию основания страны в 2045 году Вьетнам проводит комплексные реформы и завершает институциональные реформы. Они включают в себя совершенствование институциональной базы, модернизацию инфраструктуры, упорядочение административных процессов и повышение эффективности аппарата для облегчения работы иностранных инвесторов, в том числе из США.

Подчеркивая важнейшую роль науки и технологии в развитии Вьетнама, он предложил американским предприятиям увеличить инвестиции в такие ключевые сектора, как развивающиеся технологии, цифровая экономика, «зеленый переход», возобновляемые источники энергии и логистика, чтобы совместить сильные стороны США с потребностями Вьетнама.

Тед Осиус и представители корпорации подтвердили свою приверженность развитию отношений между Вьетнамом и США, отдавая должное пристальному вниманию и руководству со стороны вьетнамского руководства. Они уверены, что стратегическое видение генерального секретаря То Лама и других вьетнамских лидеров направит страну на достижение целей развития.





ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам рассчитывает на сбалансированные, гармоничные и устойчивые экономические связи с США

Вьетнам рассчитывает на сбалансированные, гармоничные и устойчивые экономические связи с США

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил за сбалансированные, гармоничные и устойчивые экономические и торговые связи с США во время рабочего заседания в Ханое 18 марта с участием делегации Делового совета США-АСЕАН (USABC) и около 60 крупнейших американских корпораций.
ПОДРОБНЕЕ

Top