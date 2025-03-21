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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам похвалил бывшего специального посла за помощь в укреплении вьетнамско-японских связей

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам 20 марта выразил признательность бывшему специальному послу Вьетнама и Японии Суги Рётаро за его многолетний вклад в двустороннее партнерство, отметив его важную роль в развитии сотрудничества в области культуры, образования и гуманитарной помощи на протяжении последних трех десятилетий.
  Генеральный секретарь партии То Лам (справа) принимает бывшего специального посла Вьетнама в Японии Суги Рётаро 20 марта. Фото: ВИA  
Встречаясь с японским гостем в Ханое, глава партии назвал Суги Рётаро близким другом Вьетнама, высоко оценив его усилия по внедрению в стране преподавания японского языка, развитию культурного сотрудничества через масштабные программы обмена произведениями искусства и пропаганде более эффективной политики в отношении иностранных стажеров и работников, в том числе из Вьетнама. Он также отметил активную роль Суги Рётаро в инициативах по наращиванию потенциала различных вьетнамских министерств и отраслей.

Рассказывая о своей неизменной приверженности Вьетнаму, Суги Рётаро рассказал о недавних проектах, включая модернизацию школьной инфраструктуры и поддержку скрининга и профилактики гепатита в северной горной провинции Йенбай.

Заглядывая вперед, он предложил новые инициативы, такие как создание оркестра для людей с нарушениями зрения во Вьетнаме, содействие обмену мнениями о стратегиях продвижения туризма в Японии для привлечения большего числа японских туристов и продвижение бренда вьетнамских фирменных продуктов, в частности чая, в Японии.

Глава партии выразил признательность Суги Рётаро за его усилия по оказанию гуманитарной помощи, в частности, за сбор средств в размере около 20 миллионов долларов США на ликвидацию последствий стихийных бедствий и за усыновление более 200 обездоленных вьетнамских детей.

Он призвал бывшего посла и дальше поддерживать Вьетнам, расширяя деятельность в области здравоохранения и образования в отдаленных районах, повышая глобальный имидж Вьетнама через японские СМИ, поддерживая программы культурного обмена и укрепляя поддержку вьетнамской общины в Японии.

ВИА/ИЖВ

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