НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам похвалил бывшего специального посла за помощь в укреплении вьетнамско-японских связей
Рассказывая о своей неизменной приверженности Вьетнаму, Суги Рётаро рассказал о недавних проектах, включая модернизацию школьной инфраструктуры и поддержку скрининга и профилактики гепатита в северной горной провинции Йенбай.
Заглядывая вперед, он предложил новые инициативы, такие как создание оркестра для людей с нарушениями зрения во Вьетнаме, содействие обмену мнениями о стратегиях продвижения туризма в Японии для привлечения большего числа японских туристов и продвижение бренда вьетнамских фирменных продуктов, в частности чая, в Японии.
Глава партии выразил признательность Суги Рётаро за его усилия по оказанию гуманитарной помощи, в частности, за сбор средств в размере около 20 миллионов долларов США на ликвидацию последствий стихийных бедствий и за усыновление более 200 обездоленных вьетнамских детей.
Он призвал бывшего посла и дальше поддерживать Вьетнам, расширяя деятельность в области здравоохранения и образования в отдаленных районах, повышая глобальный имидж Вьетнама через японские СМИ, поддерживая программы культурного обмена и укрепляя поддержку вьетнамской общины в Японии.