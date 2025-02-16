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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам потребовал уделять приоритетное внимание развитию науки и технологий, цифровой трансформации

Генеральный секретарь партии То Лам подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание и поощрять развитие науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, отметив, что соответствующие вопросы, поднятые законодателями, должны быть дополнительно изучены и учтены для скорейшего воплощения в жизнь резолюции Политбюро № 57.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает на групповой дискуссии в рамках 9-й внеочередной сессии Национального собрания 15 февраля утром. Фото: ВИA  
Выступая на групповой дискуссии в рамках 9-й внеочередной сессии Национального собрания 15 февраля утром, глава партии потребовал скорейшего выполнения резолюции НС о пилотировании определенных стратегий для устранения препятствий в научно-технологическом развитии и инновационной деятельности, заявив, что необходимо как можно скорее устранить институциональные узкие места.

Он указал на вопросы, которые необходимо решить в законе о торгах, подчеркнув, что если процесс торгов не будет стимулировать закупку высококачественного оборудования, а вместо этого будет отдавать предпочтение самым дешевым вариантам, Вьетнам рискует превратиться в свалку устаревшей науки и технологий.

Генеральный секретарь партии предложил найти способы избежать повторения ошибок других стран в процессе научно-технологического развития, отметив, что экономики некоторых стран не смогли добиться научно-технического прогресса из-за того, что они были обременены устаревшими инвестициями и изо всех сил пытались вернуть капитал, прежде чем смогли внедрять инновации и внедрять новые технологии.

Кроме того, он упомянул государственные инвестиции, частные инвестиции, государственно-государственное партнерство и государственно-частное партнерство, подчеркнув, что эти отношения должны учитывать эффективность, избегая механических и жестких подходов.

Что касается освобождения от налогов, глава партии сказал, что политика стимулирования должна быть разработана таким образом, чтобы действительно поощрять развитие, а не сосредотачиваться исключительно на максимизации сборов и поступлений. Он добавил, что эта политика должна быть должным образом отражена в законах.

Чтобы соответствовать требованиям развития, необходимо устранить барьеры, и все должны работать вместе в одном направлении, подчеркнул глава партии То Лам.

Он попросил оперативно внести поправки в Закон о науке и технологиях, а затем пересмотреть другие законы, чтобы обеспечить последовательность и соответствие практическим требованиям.

Чтобы воплотить соответствующую политику в жизнь, важно обновить мышление, внедрить инновационные подходы и найти подходящие и эффективные решения, добавил лидер партии.

ИЖВ/ВИА

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