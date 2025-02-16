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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам потребовал уделять приоритетное внимание развитию науки и технологий, цифровой трансформации
Он указал на вопросы, которые необходимо решить в законе о торгах, подчеркнув, что если процесс торгов не будет стимулировать закупку высококачественного оборудования, а вместо этого будет отдавать предпочтение самым дешевым вариантам, Вьетнам рискует превратиться в свалку устаревшей науки и технологий.
Генеральный секретарь партии предложил найти способы избежать повторения ошибок других стран в процессе научно-технологического развития, отметив, что экономики некоторых стран не смогли добиться научно-технического прогресса из-за того, что они были обременены устаревшими инвестициями и изо всех сил пытались вернуть капитал, прежде чем смогли внедрять инновации и внедрять новые технологии.
Кроме того, он упомянул государственные инвестиции, частные инвестиции, государственно-государственное партнерство и государственно-частное партнерство, подчеркнув, что эти отношения должны учитывать эффективность, избегая механических и жестких подходов.
Что касается освобождения от налогов, глава партии сказал, что политика стимулирования должна быть разработана таким образом, чтобы действительно поощрять развитие, а не сосредотачиваться исключительно на максимизации сборов и поступлений. Он добавил, что эта политика должна быть должным образом отражена в законах.
Чтобы соответствовать требованиям развития, необходимо устранить барьеры, и все должны работать вместе в одном направлении, подчеркнул глава партии То Лам.
Он попросил оперативно внести поправки в Закон о науке и технологиях, а затем пересмотреть другие законы, чтобы обеспечить последовательность и соответствие практическим требованиям.
Чтобы воплотить соответствующую политику в жизнь, важно обновить мышление, внедрить инновационные подходы и найти подходящие и эффективные решения, добавил лидер партии.