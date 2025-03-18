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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам потребовал разобраться с 220 затянувшимися жалобами в течение второго квартала

Генеральный секретарь партии То Лам 17 марта провел рабочее заседание с партийным комитетом правительственной инспекции, на котором обсуждались вопросы инспекционной деятельности и рассмотрения жалоб и доносов населения.
  Генеральный секретарь партии То Лам выступает на мероприятии. Фото: ВИA  
После рассмотрения отчетов о выполнении поставленных задач делегаты рассмотрели ключевые вопросы и предложили решения на 2025 год, уделив особое внимание урегулированию 220 затянувшихся случаев жалоб и доносов во втором квартале года, а также другим усилиям, связанным с инспекцией.

Выступая на заседании, генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отметил усилия и достижения инспекционного сектора, подчеркнув его значительный объем работы по обеспечению прав частных лиц и организаций, возвращению государственных активов и выработке рекомендаций по дисциплинарным мерам в отношении нарушений. Эти усилия укрепили доверие общества к партии и государству, отметил он.

Глава партии отметил, что в предстоящий период будут одновременно реализовываться основные политические и революционные стратегии, чтобы заложить прочный фундамент для национального развития. Это включает в себя подготовку к съезду партии на всех уровнях в преддверии всевьетнаского партийного съезда 14-го созыва, и продолжение реализации ключевых национальных проектов. Эти события, предупредил он, могут затронуть интересы отдельных людей и организаций, что может привести к сложным жалобам и и ходатайствам. В тоже время враждебные силыиполитические оппортунисты могутпопытаться использовать этипроблемы длядестабилизации.

В связи с этим необходимо уделять больше внимания рассмотрению жалоб и доносов, сказал глава партии. Последние сложные дела должны быть окончательно решены, а для минимизации возникновения новых споров необходимо принять комплексные меры.

Для достижения этой цели он подчеркнул, что все партийные подразделения и местные власти должны тщательно усвоить и неукоснительно выполнять выводы, директивы и постановления Политбюро, касающиеся разрешения жалоб.

Он потребовал решительно разобраться с 220 затянувшимися жалобами, предупредив, что новых очагов безопасности возникать не должно. Он дал понять, что любой населенный пункт, не справившийся со своими обязанностями - а это приводит к тому, что масштабные петиции выходят на центральный уровень и становятся очагами безопасности, - будет привлечен к ответственности высшим партийным и административным руководством.

Кроме того, он поручил выявить и проанализировать все правовые препятствия, чтобы предложить необходимые изменения и дополнения к соответствующим правовым документам. Также необходимо активизировать диалог, общественные коммуникации и усилия по убеждению, чтобы граждане соблюдали закон и соглашались с результатами рассмотрения жалоб.

ВИА/ИЖВ

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