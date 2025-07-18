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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам потребовал определить общие цели и стратегические прорывы на период 2025-2030 годов

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам председательствовал на 12-м пленуме Центрального комитета партии 13-го созыва, открывшемся в Ханое 18 июля, в ходе которого он потребовал определить общие цели и стратегические прорывы на предстоящий период, сосредоточив внимание на быстром и устойчивом развитии на основе науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.
  Генеральный секретарь партии То Лам выступает на 12-м пленуме Центрального комитета партии 13-го созыва в Ханое 18 июля. Фото: ВИA  
В ходе мероприятия делегаты сосредоточили свои обсуждения и мнения на трех основных группах вопросов, связанных с подготовкой к всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва, разработкой политико-правовой основы для продолжения реформ в ближайшие годы и кадровой работой.

В своей вступительной речи глава партии подчеркнул важность мероприятия, заявив, что созыв пленума почти на три месяца раньше запланированного срока демонстрирует инициативный, срочный и очень ответственный подход всей партии к всесторонней и тщательной подготовке содержаний, которые будут представлены на всевьетнамском партийном съезде 14-го созыва.

Он призвал ЦК партии уделить внимание тщательному обсуждению основных вопросов, объективной и всесторонней оценке с точки зрения тех, кто участвует в выработке политики и руководит ее реализацией, достижений и ограничений в период 13-го срока, тем самым четко определить причины и извлечь уроки, особенно в отношении руководства и реализации резолюций партии, и дать всесторонние, конкретные и научные заключения по обобщению теоретических и практических вопросов социалистического обновления за последние 40 лет, особенно уроков, служащих основой для следующего процесса обновления в новый период.

Партия потребовала продолжать совершенствовать социалистически ориентированный рыночный экономический институт под государственным управлением и руководством партии; строить ориентированную на обслуживание административную систему, современную систему государственного управления, социалистическое правовое, дисциплинированное и прогрессивное государство; определить основные направления защиты национальной независимости и суверенитета, поддержания политической и социальной стабильности; строить прочную национальную оборону и народную безопасность в новых условиях; активно интегрироваться более всесторонне, глубоко и существенно в глобальную политику, международную экономику и человеческую цивилизацию.

Он подчеркнул важность четкого определения направления кадровой работы для ЦК партии 14-го созыва, заявив, что это особенно жизненно важное содержание, напрямую влияющее на успех или неудачу следующего срока. Он подчеркнул, что кадры должны соответствовать требуемым стандартам и условиям, обладать сильным политическим мышлением, стремлением к инновациям, чистой нравственностью, решительно действовать во имя коллектива и народа, ставить интересы страны и народа на первое место.

Он также подчеркнул необходимость высказать мнение о необходимости совершенствования национальной правовой системы в соответствии с новой моделью развития, отметив, что с трансформацией социально-экономического административного пространства правовая система также должна быть усовершенствована, чтобы обеспечить единство и синхронизацию, тем самым прокладывая путькновому,защищая права,устраняя барьеры иустранение институциональных "узких мест".

Глава партии попросил высказать мнения по эффективному управлению и работе двухуровневого аппарата местной администрации для достижения цели стабилизации, развития и улучшения условий жизни людей по всем аспектам.

ВИА/ИЖВ

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