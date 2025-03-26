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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам потребовал добиться более значительного прогресса в борьбе с расточительством
По его словам, план урегулирования должен быть завершен к 30 июня.
Он подчеркнул необходимость усиления борьбы с коррупцией, расточительством и неправомерными действиями при завершении упорядочения и реструктуризации административных единиц всех уровней. Он подчеркнул твердую позицию в борьбе с коррупцией и негативными явлениями, призвав партийные комитеты и руководителей всех уровней осуществлять строгий контроль и не допускать лоббирования, групповых интересов, коррупции, расточительства и негатива в кадровой работе, а также в организации и использовании штаб-квартир и государственного имущества учреждений, подразделений и населенных пунктов в процессе реструктуризации. Он также призвал не допускать задержек в принятии решений, которые могут привести к неэффективности и неоправданным расходам для государства, граждан и бизнеса.
Партийный комитет правительства должен провести срочный обзор государственного имущества по всем ведомствам, подразделениям и населенным пунктам страны для разработки планов управления и распределения после упорядочения административного аппарата на всех уровнях, чтобы обеспечить эффективность и надлежащее использование, а также предотвратить потери, растраты, коррупцию или правонарушения, сказал он, отметив, что все неиспользуемое, неэффективно используемое или неправильно используемое государственное имущество должно быть решено в 2025 году.
Глава партии распорядился уделить особое внимание проверке, расследованию и окончательному рассмотрению дел о коррупции, расточительстве и нарушениях, стремясь завершить расследование, уголовное преследование и судебное разбирательство по 21 делу и закончить проверку и рассмотрение пяти дел к концу 2025 года в соответствии с указанием Руководящего комитета.
Он потребовал полность институционализировать политику партии по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, изложенную на партийном съезде 13-го созыва, в течение 2025 года.
По его словам, необходимо уделить внимание синхронному осуществлению мер по предотвращению коррупции, расточительства и негативных явлений, сосредоточившись на продвижении комплексной цифровой трансформации в соответствии с резолюцией Политбюро № 57, призвав к проведению сильных административных реформ с использованием цифровой трансформации и искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности управления, прозрачности и подотчетности при минимизации ненужных препятствий для граждан и бизнеса.
Он подчеркнул важность расширения безналичных платежей для эффективного контроля за активами и доходами, широкого и существенного внедрения задач и решений по этическому воспитанию честности, бережливости и государственной службы, а также формирования культуры честности и ответственности как неотъемлемой части повседневной жизни чиновников, членов партии и населения.
Глава партии также призвал к эффективным коммуникационным усилиям по формированию общественного консенсуса по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, согласовывая эти усилия с целями развития страны.