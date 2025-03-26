Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам потребовал добиться более значительного прогресса в борьбе с расточительством

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам потребовал добиться более значительного прогресса в борьбе с расточительством, в частности, решить проблему отложенных, застойных и неэффективных проектов, которые приводят к значительным убыткам, стремясь мобилизовать и эффективно использовать ресурсы для достижения экономического роста более 8% в 2025 году и двузначного роста в последующие годы.
  Генеральный секретарь партии То Лам выступает на встрече. Фото: ВИA  
Выступая 25 марта в Ханое на заседании постоянных членов Центрального руководящего комитета по предотвращению и борьбе с коррупцией и негативными явлениями (Руководящий комитет), он призвал правительство, министерства и местные власти провести тщательный анализ, выявить причины длительных задержек, предложить решения и четко определить орган, ответственный за каждый проект, заявив, что нельзя перекладывать ответственность, и необходимо приложить больше усилий для скорейшего ввода проектов в эксплуатацию.

По его словам, план урегулирования должен быть завершен к 30 июня.

Он подчеркнул необходимость усиления борьбы с коррупцией, расточительством и неправомерными действиями при завершении упорядочения и реструктуризации административных единиц всех уровней. Он подчеркнул твердую позицию в борьбе с коррупцией и негативными явлениями, призвав партийные комитеты и руководителей всех уровней осуществлять строгий контроль и не допускать лоббирования, групповых интересов, коррупции, расточительства и негатива в кадровой работе, а также в организации и использовании штаб-квартир и государственного имущества учреждений, подразделений и населенных пунктов в процессе реструктуризации. Он также призвал не допускать задержек в принятии решений, которые могут привести к неэффективности и неоправданным расходам для государства, граждан и бизнеса.

Партийный комитет правительства должен провести срочный обзор государственного имущества по всем ведомствам, подразделениям и населенным пунктам страны для разработки планов управления и распределения после упорядочения административного аппарата на всех уровнях, чтобы обеспечить эффективность и надлежащее использование, а также предотвратить потери, растраты, коррупцию или правонарушения, сказал он, отметив, что все неиспользуемое, неэффективно используемое или неправильно используемое государственное имущество должно быть решено в 2025 году.

Глава партии распорядился уделить особое внимание проверке, расследованию и окончательному рассмотрению дел о коррупции, расточительстве и нарушениях, стремясь завершить расследование, уголовное преследование и судебное разбирательство по 21 делу и закончить проверку и рассмотрение пяти дел к концу 2025 года в соответствии с указанием Руководящего комитета.

Он потребовал полность институционализировать политику партии по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, изложенную на партийном съезде 13-го созыва, в течение 2025 года.

По его словам, необходимо уделить внимание синхронному осуществлению мер по предотвращению коррупции, расточительства и негативных явлений, сосредоточившись на продвижении комплексной цифровой трансформации в соответствии с резолюцией Политбюро № 57, призвав к проведению сильных административных реформ с использованием цифровой трансформации и искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности управления, прозрачности и подотчетности при минимизации ненужных препятствий для граждан и бизнеса.

Он подчеркнул важность расширения безналичных платежей для эффективного контроля за активами и доходами, широкого и существенного внедрения задач и решений по этическому воспитанию честности, бережливости и государственной службы, а также формирования культуры честности и ответственности как неотъемлемой части повседневной жизни чиновников, членов партии и населения.

Глава партии также призвал к эффективным коммуникационным усилиям по формированию общественного консенсуса по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, согласовывая эти усилия с целями развития страны.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Сингапура прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам

Премьер-министр Сингапура прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг и его супруга прибыли в Ханой 25 марта днем, начав двухдневный официальный визит во Вьетнам.
ПОДРОБНЕЕ

Top